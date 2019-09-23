Judo Ümitler Milli Takımı Balkan Şampiyonu oldu

Ümitler Balkan Şampiyonası’nda Türkiye, 7 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya ile birinciliği elde etti.

Karadağ’ın Budva kentinde sona eren şampiyonanın son gün müsabakaları sonunda Romanya 5 altın, 6 gümüş ve 10 bronz madalya ile ikinciliği elde ederken Bosna Hersek 2 altın, 3 gümüş ve 10 bronz madalya ile üçüncü sırada yer aldı. Son gün tatamiye çıkan kadınlar 63 kiloda Fiden Öğel ve +70 kiloda Duygu Dirgen kazandıkları aldıkları altın madalya ile 1’incilik kürsüsüne çıktılar.

Balkan Şampiyonası’nı izleyenler arasında yer alan Türkiye’nin Karadağ Büyükelçisi Songül Onur, 63 kiloda dereceye girenlere madalyalarını taktim etti.

Kazakistan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Ümitler Dünya Judo Şampiyonası’nda mücadele edecek milli takım, hazırlıklarını tamamladı.

Ayrıca Ümit Milliler, Almatı kentinde 25-29 Eylül tarihlerinde yapılacak şampiyonada milli takım, 8 kadın ve 5 erkek sporcuyla madalya mücadelesi verecek.

Kadın milliler şampiyona hazırlıklarını Ankara’da gerçekleştirirken, erkek sporcular Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te son çalışmalarını yaptı. Şampiyonada 64 ülkeden 211 kadın ve 265 erkek judocu, Baluan Shlok Spor Salonu’nda madalya için tatamiye çıkacak. Milli takım, şampiyonada şu sporcularla mücadele edecek:

Kadınlar: Müberra Güneş (40 kilo), Merve Azak ve Hanife Özcan (44 kilo), Buketnur Karabulut (48 kilo), Özlem Yıldız (57 kilo), Ayten Mediha Yeksan ve Habibe Afyonlu (63 kilo), Hilal Öztürk ( 70 kilo).

Erkekler: Berat Bahadır (55 kilo), Muhammed Ali Demirel ve Talha Büyükeser (60 kilo), Musa Şimşek (73 kilo), Münir Ertuğ ( 90 kilo).