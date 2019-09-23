Japon kafile, Türkiye’yi desteklemek için Japonya’dan Roma’ya geldi!

İtalya’nın başkenti Roma’da devam eden Avrupa Federasyonu (IBSA) Görme Engelliler Avrupa (B1) Futbol Şampiyonası’nda Türk milli takımına destek için 24 saat 40 dakika ve 20 bin 308 kilometre yol gelen Japonya’nın Honjo şehri belediye başkanı ve 20 kişilik kafile, ay-yıldızlıların maçını izledi. Özel olarak yaptırdıkları kimonolara ”Biz birlikteyiz” yazdıran Japonlar, ay-yıldızlı formalarla Roma’da millilere destek verdi.

Türkiye Görme Engelliler Federasyonu ve Japonya’nın Honjo şehri belediyesi arasında, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için yapılan ikili kamp anlaşmasının ardından, Honjo Belediye Başkanı Shinge Moshida ve 20 kişilik kafile, Roma’ya geldi. 24 saat 40 dakika ve 20 bin 308 kilometre yol kateden Japon kafilesi, Türkiye Görme Engelliler (B1) Futbol Milli Takımı’nın Fransa ile yaptığı yarı final karşılaşmasını izledi. Shinge Moshida ve beraberindekiler maç boyunca milli takıma destek verdi. Karşılaşma öncesi de milli takımın soyunma odasını ziyaret eden Honjo Belediye Başkanı Moshida, futbolcularımıza hediyeler vererek başarılar diledi.

SHINGE MOSHIDA: BİZ BİRLİKTEYİZ

Belediye Başkanı Shınge Moshıda soyunma odasında yaptığı konuşmada, “Sadece sizi desteklemek için 20 kişi buraya geldik. Hepinize başarılar diliyorum” dedi. Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli ve Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan da kendilerine verdikleri desteklerden dolayı Shinge Moshida’ya teşekkür ederek, Fransa karşılaşmasını Japon kafileyle birlikte izledi.

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