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Hollanda’da 2 Fransız taraftara ‘hapis’ cezası
Şampiyonlar Ligi

Hollanda’da 2 Fransız taraftara ‘hapis’ cezası

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup maçlarında, geçen hafta Hollanda'da oynanan Ajax-Lille karşılaşması öncesi gözaltına alınan 2 Fransız taraftara hapis cezası verildi.

23 Eylül 2019 22:35

Yerel basındaki haberlerde, Amsterdam Mahkemesinin geçen hafta maç öncesi gözaltına alınan Fransız takımı Lille’nin 303 taraftarı arasından 2’sine “polise karşı şiddet kullandıkları” gerekçesiyle hapis cezası verdiği belirtildi.

Mahkemenin taraftarın birine 8 hafta, diğerine ise 7 hafta hapis cezasına hükmettiği ifade edilirken, taraftarların kullandığı şiddetten dolayı bazı polislerin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca, Hollanda Savcısı’nın gözaltına alınan taraftarlar arasından 4 kişi hakkında da “polise şiddet kullandığı” gerekçesiyle başlatılan soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Amsterdam polisince geçen hafta yapılan yazılı açıklamada, Hollanda’da oynanan Ajax-Lille karşılaşması öncesi Fransız takımı Lille’nin ilk bilgilere göre 100, daha sonra 303 taraftarının “kamu düzenini bozdukları”, “havai fişek ve şiddet kullandıkları” gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtilmişti.

Son güncelleme 22:35 | 23 Eylül 2019
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