Golcüde sorun yok

AVRUPA dönüşleri Türk takımları için hep başa beladır. Son yıllarda sürekli kayıplar ve ciddi sıkıntılar yaşayan Galatasaray, hiç kazanamadığı Malatya'da dün de bu seriyi bozamadı.

AÇIKÇASI belki de kimse Fatih Terim'den Brugge maçı sonrasında böylesine ciddi bir rotasyon beklemiyordu. Falcao, Mariano ve Lemina ile kadroya alınmayan Feghouli'nin yerinde Şener, Ömer Bayram, Adem Büyük ve Andone forma şansı buldu. İlk 20 dakikalık bölümde uyumsuz ve temposuz bir Galatasaray sahnedeydi. Belki de ilk organize atakta Seri'nin golü geldi. Bu golle birlikte morallenen Galatasaray 6 dakikada 3 net gol pozisyonunu heba edince ilk yarı da bu skorla bitmiş oldu. Maçın özeti de kaçan gollerdi. Hücumda bir türlü organize olamayan ve skor üretmekte ciddi sıkıntılar yaşayan Galatasaray, 2'yi hatta 3'ü bulamadığı her maçta bu tip sıkıntıları yaşayacak. Brugge maçıyla birlikte oynanan 6 resmi maçın 5'inde 1 golden fazla atamayan Galatasaray, oyun planını sorgulamalı. Zira bizim pek anlamadığımız ama Terim'in oynatmaya çalıştığı şey neyse burada ciddi sorunlar var. Diagne, Falcao, Andone…… İsimler değişiyor ama en uçta oynayan oyuncunun kaderi değişmiyor. Demek ki sorun forvette değil!

İKİNCİ yarının başında yapılan Nagatomo-Lemina değişikliği ise Galatasaray'ın ritmini tamamen bozdu. Orta alanda ilk yarının en iyi isimlerinden olan Ömer Bayram'ın sol beke geçmesinden sonra, ev sahibi Malatya da sürekli o kanattan gelmeye başladı. Hazır olmayan Lemina'nın sarı-kırmızılı takımı eksik oynatması da cabası. Maçın kırılma anı Galatasaray'ın 4'e 1 pozisyonda bitiremediği pozisyondu. Atamayana atarlar kuralı işledi. Maçı bitiremeyince Galatasaray bitti. Marcao ve Luyindama ile uyumsuz defansın iki maçtır gol yememesi zaten büyük şanstı.

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