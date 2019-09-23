Göksel Gümüşdağ: ‘Bu söylediğimi tüm Türkiye düşünmezse çoğu şeyi kaybederiz’

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Süper Lig’in 5. haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçı yöneten hakem Suat Arslanboğa ile müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev alan Halis Özkahya’ya tepki gösterdi.

Vodafone Park’ta oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, “Konuşulacak çok şey var ancak ilk yarının son pozisyonunda düdüğü çalamayan, VAR’a çağırmayan hakemlerin iyi niyetli olamayacağı kesin. Maçla ilgili konuşulacak çok pozisyon var. Bu öyle bir pozisyon ki bu söylediğimi tüm Türkiye düşünmezse Türk futbolunda çoğu şeyi kaybederiz ve Türk futbolunu ayağa kaldırmakta zorlanırız.” diye konuştu.

Soru almayan Gümüşdağ, konuşmasının ardından stattan ayrıldı.

Okan Buruk: `Hakemin pozisyonun üzerine yatması çok üzücüydü` Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, Maçı kazanmaya yakın taraftık ama ikinci golü bulamadık. İlk yarının sonundaki pozisyon çok üzücü. Hakemin pozisyonun üzerine yatması, herkesi içeri sokmaya çalışması çok üzücüydü dedi. İlgili Haberi Oku