Galatasaray Fenerbahçe maçının iddia oranları belli oldu!

Süper Lig’in 6. haftasında sezonun ilk İstanbul derbisi heyecanı yaşanacak. Galatasaray, 28 Eylül Cumartesi günü TT Stadı’nda ezeli rakibi Fenerbahçe’yi konuk edecek.

Dev mücadelenin bahis oranları belli oldu. Galatasaray-Fenerbahçe maçında ev sahibi Sarı-Kırmızılı ekip, 1.95’lik oran ile favori konumunda. Derbide beraberlik ihtimaline 3.20 oran açıldı. Fenerbahçe’nin olası galibiyet için belirlenmiş oran ise 2.70.

Derbinin iddaa oranlarında alternatif bahisler şu şekilde:

2.5 altı: 2.00

2.5 üstü: 1.50

KG Var: 1.40

KG Yok: 2.15

Galatasaray – Fenerbahçe derbisi için tek maç ve canlı bahis seçenekleri de mevcut. Derbiye kadar oranların değişkenlik göstermesi de muhtemel.