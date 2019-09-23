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Galatasaray Fenerbahçe maçının iddia oranları belli oldu!
Futbol

Galatasaray Fenerbahçe maçının iddia oranları belli oldu!

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Galatasaray Fenerbahçe derbi mücadelesinin iddia oranları belli oldu.

23 Eylül 2019 18:21

Süper Lig’in 6. haftasında sezonun ilk İstanbul derbisi heyecanı yaşanacak. Galatasaray, 28 Eylül Cumartesi günü TT Stadı’nda ezeli rakibi Fenerbahçe’yi konuk edecek.

Dev mücadelenin bahis oranları  belli oldu. Galatasaray-Fenerbahçe maçında ev sahibi Sarı-Kırmızılı ekip, 1.95’lik oran ile favori konumunda. Derbide beraberlik ihtimaline 3.20 oran açıldı. Fenerbahçe’nin olası galibiyet için belirlenmiş oran ise 2.70.

Derbinin iddaa oranlarında alternatif bahisler şu şekilde:

2.5 altı: 2.00

2.5 üstü: 1.50

KG Var: 1.40

KG Yok: 2.15

Galatasaray – Fenerbahçe derbisi için tek maç ve canlı bahis seçenekleri de mevcut. Derbiye kadar oranların değişkenlik göstermesi de muhtemel.

Son güncelleme 18:21 | 23 Eylül 2019
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