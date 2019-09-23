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Ersun Yanal’ın iki lideri var
Fenerbahçe

Ersun Yanal’ın iki lideri var

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Emre Belözoğlu ile birlikte Luiz Gustavo’nun sorumluluk alan karakterine mest oldu.

23 Eylül 2019 08:07

Fenerbahçe’nin orta sahası gücüne güç kattı. 39 yaşında olan Emre Belözoğlu'nun liderliğini yaptığı sarı-lacivertliler, bugüne kadar ligde önemli bir ivme kazandı. Yeni transfer Luiz Gustavo'nun da Ankaragücü karşısında başarılı performans sergilemesi teknik heyet ve taraftarların yüzünü güldürdü. Ersun Yanal, liderlik yapacak iki futbolcuya sahip olmasından dolayı çok memnun. Yanal, derbide merkez orta sahayı iki tecrübeli futbolcusuna emanet etmeyi hedefliyor. Tolga da, “Emre ve Gustavo'yla oynamak bize güven veriyor” dedi.

Son güncelleme 08:07 | 23 Eylül 2019
emre belözoğlu Fenerbahçe Luiz Gustavo
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