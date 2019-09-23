Ersun Yanal’ın iki lideri var

Fenerbahçe’nin orta sahası gücüne güç kattı. 39 yaşında olan Emre Belözoğlu'nun liderliğini yaptığı sarı-lacivertliler, bugüne kadar ligde önemli bir ivme kazandı. Yeni transfer Luiz Gustavo'nun da Ankaragücü karşısında başarılı performans sergilemesi teknik heyet ve taraftarların yüzünü güldürdü. Ersun Yanal, liderlik yapacak iki futbolcuya sahip olmasından dolayı çok memnun. Yanal, derbide merkez orta sahayı iki tecrübeli futbolcusuna emanet etmeyi hedefliyor. Tolga da, “Emre ve Gustavo'yla oynamak bize güven veriyor” dedi.