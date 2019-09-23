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Duayen spiker Necati Karakaya hayatını kaybetti
Futbol

Duayen spiker Necati Karakaya hayatını kaybetti

TSYD'nin kurucularından, TRT'nin unutulmaz spor spikeri Necati Karakaya, 91 yaşında hayatını kaybetti

23 Eylül 2019 18:48

Türkiye Spor Yazarları Derneğinin (TSYD) kurucularından, TRT’nin unutulmaz spor spikeri Necati Karakaya, 91 yaşında vefat etti.

TSYD’den yapılan açıklamada, Karakaya’nın 91 yaşında hayatını kaybettiği belirtilerek, “TSYD’nin kurucularından, TRT’nin unutulmaz spor spikeri Necati Karakaya vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin. Camiamızın başı sağ olsun. Merhumun cenazesiyle ilgili bilgi yarın duyurulacaktır.” denildi.

Gazeteciliğe 1955 yılında Milliyet gazetesinde başlayan Karakaya, TRT’de spor spikerliği yaptı. Birçok önemli organizasyonda maç anlatan Karakaya, Türkiye Futbolcular Sendikasının da bir dönem başkanlığını yaptı.

Duayen spikeri ölümü sonrasında spor camiasından birçok önemli isim taziye mesajında bulundu.

Son güncelleme 19:02 | 23 Eylül 2019
Necati Karakaya
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