Duayen spiker Necati Karakaya hayatını kaybetti

Türkiye Spor Yazarları Derneğinin (TSYD) kurucularından, TRT’nin unutulmaz spor spikeri Necati Karakaya, 91 yaşında vefat etti.

TSYD’den yapılan açıklamada, Karakaya’nın 91 yaşında hayatını kaybettiği belirtilerek, “TSYD’nin kurucularından, TRT’nin unutulmaz spor spikeri Necati Karakaya vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin. Camiamızın başı sağ olsun. Merhumun cenazesiyle ilgili bilgi yarın duyurulacaktır.” denildi.

Gazeteciliğe 1955 yılında Milliyet gazetesinde başlayan Karakaya, TRT’de spor spikerliği yaptı. Birçok önemli organizasyonda maç anlatan Karakaya, Türkiye Futbolcular Sendikasının da bir dönem başkanlığını yaptı.

Duayen spikeri ölümü sonrasında spor camiasından birçok önemli isim taziye mesajında bulundu.

Radyoda anlattığı maçlardan, kendine has üslubundan hatırlayacağınız Dr. Necati Karakaya’yı kaybettik. Mekanı cennet olsun.TRT’de birlikte maç anlattık. Çok hoş anılarımız var. Onu en son @beINSPORTS_TR da Tutkumuz Futbol programına konuk etmiştik. Anısına yayınlarlar mı acaba? pic.twitter.com/yJNtGIOboh — Okay Karacan (@okay_karacan) September 23, 2019

TSYD'nin kurucularından, Trt'nin unutulmaz spor spikeri Necati Karakaya vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin. Camiamızın başı sağolsun. Merhumun cenazesiyle ilgili bilgi yarın duyurulacaktır. TSYDhttps://t.co/v0rAlLKXl5 pic.twitter.com/eE6ngZOfYp — TSYD Genel Merkezi (@merkeztsydorgtr) September 23, 2019

Allah rahmet eylesin Radyodan dinlenen maçların efsane sesi#NecatiKarakaya gitti https://t.co/hhBsI9TrXN — Ceyhun Yılmaz (@ceyhunyilmaz) September 23, 2019

Necati Karakaya benim için ‘radyoda maç’tır. Büyükleri Tansu Polatkan, Akın Göksu, Orhan Ayhan’ların anlattığı dönemde ‘merkez stüdyolarımız’, ona, ‘diğer maç’ın ‘dakika ve skor’u için bağlanırdı. Mikrofonu almışken sözü mümkün mertebe uzatıp, en sona bırakırdı dakika ve skoru.. — Kenan Başaran (@qbasaran) September 23, 2019