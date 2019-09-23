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Donyell Malen 14 maçta 11 gole ulaştı
İngiltere Premier Lig

Donyell Malen 14 maçta 11 gole ulaştı

Eski Arsenal'li 20 yaşındaki Hollandalı Donyell Malen sezona toplam 14 maçta attığı 11 golle başladı. Genç yıldız adayının ismi tekrar Premier League takımlarıyla anılıyor.

SKOR DIŞ HABER 23 Eylül 2019 19:09

Eredivisie Ligi 7. hafta mücadelesinde Ajax ile PSV 1-1 berabere kaldı. PSV’nin 20 yaşındaki yıldız adayı Donyell Malen takımının beraberlik golünü atan isim oldu. Genç oyuncu bu golle birlikte yeni sezonda çıktığı 14. maçta 11. golünü kaydetti. Hollandalı oyuncu iki sezon önce Arsenal’dan 500 bin sterline transfer edilmişti.

Malen’in ismi şimdi tekrar İngiltere Premier League takımlarıyla anılıyor. Arsenal altyapısına Ajax’tan transfer olan ancak düzenli forma şansı bulmak için takımdan ayrılan Hollandalı genç oyuncuyu Liverpool, Arsenal gibi takımlar yakından takip ediyor. Genç oyuncunun bonservisinin 50 milyon sterlin seviyesine kadar yükselmesi bekleniyor.

Malen, geride bıraktığımız milli takım arasında Almanya’ya karşı Hollanda formasını da giymeyi başarmıştı.

Son güncelleme 19:09 | 23 Eylül 2019
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