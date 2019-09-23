Donyell Malen 14 maçta 11 gole ulaştı

Eredivisie Ligi 7. hafta mücadelesinde Ajax ile PSV 1-1 berabere kaldı. PSV’nin 20 yaşındaki yıldız adayı Donyell Malen takımının beraberlik golünü atan isim oldu. Genç oyuncu bu golle birlikte yeni sezonda çıktığı 14. maçta 11. golünü kaydetti. Hollandalı oyuncu iki sezon önce Arsenal’dan 500 bin sterline transfer edilmişti.

Malen + = Seven goals in three @eredivisie home games this season!#PSVAJA — PSV (@PSV) September 23, 2019

Malen’in ismi şimdi tekrar İngiltere Premier League takımlarıyla anılıyor. Arsenal altyapısına Ajax’tan transfer olan ancak düzenli forma şansı bulmak için takımdan ayrılan Hollandalı genç oyuncuyu Liverpool, Arsenal gibi takımlar yakından takip ediyor. Genç oyuncunun bonservisinin 50 milyon sterlin seviyesine kadar yükselmesi bekleniyor.

Malen, geride bıraktığımız milli takım arasında Almanya’ya karşı Hollanda formasını da giymeyi başarmıştı.