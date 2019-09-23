CANLI ANLATIM | Demir Grup Sivasspor 1-1 Trabzonspor (İlk yarı sona erdi)

Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor’a konuk oluyor. Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor maçını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.

SİVASSPOR TRABZONSPOR CANLI İZLE (ÜYELİK GEREKTİRİR)

DEMİR GRUP SİVASSPOR-TRABZONSPOR

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

SAAT: 20:00

YAYIN: beIN Sports 2

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Caner, Aaron, Uğur, Hakan, Cofie, Mert Hakan, Emre, Erdoğan, Yatabare

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Sosa, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Avdijaj, Nwakaeme, Sörloth

Ligde oynadığı son iki karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Trabzonspor, üst sıralardan kopmamak için zorlu Sivas deplasmanında mutlak üç puan hedefliyor. Trabzonspor, sahadan galibiyetle ayrılarak hem zirve yarışını sürdürmek hem de önümüzdeki hafta oynayacağı kritik Beşiktaş ve Basel maçları öncesi moral bulmak istiyor. Trabzonspor’da sakatlıkları Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Yusuf Sarı, Ivanildo Fernandes, Daniel Sturridge ve Ogenyi Onazi kadroda yer almıyor.

İlk hafta Beşiktaş’ı 3-0 yenerek önemli bir galibiyet alan Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor’u yenerek üç haftadır süren galibiyet hasretine son vermek istiyor. Demir Grup Sivasspor’da Armin Djerlek, Serhiy Rybalka ve Barış Yardımcı, sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemiyor.

LİGDE 27. RANDEVU

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, Sivas’ta yapacakları maçla Süper Lig’de 27. kez karşılaşıyor. İki takım arasında geride kalan 26 maçta Trabzonspor’un 13, Sivasspor’un biri hükmen olmak üzere 7 galibiyeti bulunuyor.

Taraflar arasındaki 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor’un 39 golüne, Sivasspor 28 golle yanıt verdi.

SİVAS’TA EŞİTLİK

Trabzonspor ile Sivasspor, Sivas’ta oynanan karşılaşmalarda aynı sayıda galibiyet aldı.

Her iki takım da 13 maçta sahadan beşer kez galibiyetle ayrılırken 3 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor, 2010-2011 sezonunda rakibini sahasında 6-1 yenerek iki takım arasında oynanan maçlardaki en farklı galibiyeti alan taraf oldu.