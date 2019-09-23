CANLI MAÇ İZLE: Beşiktaş Başakşehir maçı canlı izle

Süper Lig'de geride kalan 4 haftada 4 puan toplayan ve UEFA Avrupa Ligi’ne de yenilgiyle başlayan Beşiktaş, Medipol Başakşehir karşısında kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Geride kalan 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde de Slovan Bratislava deplasmanında 4-2 kaybeden Beşiktaş, Başakşehir karşısında galibiyete uzanarak zirveyle arasındaki puan farkını açtırmak istemiyor.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE

İŞTE 11’LER

Beşiktaş: Loris Karius, Gökhan Gönül, Douglas, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Caner Erkin, Dorukhan Toköz, Abdoulay Diaby, Adem Ljajic, Kevin N'Koudou, Burak Yılmaz

Başakşehir: Mert, Clichy, Skrtel, Epureanu, Caiçara, İrfan Can, Mahmut, Aleksic, Visca, Guldbrandsen, Crivelli