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CANLI MAÇ İZLE: Beşiktaş Başakşehir maçı canlı izle
Medipol Başakşehir

CANLI MAÇ İZLE: Beşiktaş Başakşehir maçı canlı izle

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Vodafone Park'de Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Beşiktaş Başakşehir maçının canlı yayını saat 20.00'da başladı. Beşiktaş Medipol Başakşehir mücadelesi beIN Sport 1 kanalından canlı izlenebiliyor.

23 Eylül 2019 20:32

Süper Lig'de geride kalan 4 haftada 4 puan toplayan ve UEFA Avrupa Ligi’ne de yenilgiyle başlayan Beşiktaş, Medipol Başakşehir karşısında kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Geride kalan 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde de Slovan Bratislava deplasmanında 4-2 kaybeden Beşiktaş, Başakşehir karşısında galibiyete uzanarak zirveyle arasındaki puan farkını açtırmak istemiyor.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE

İŞTE 11’LER

Beşiktaş: Loris Karius, Gökhan Gönül, Douglas, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Caner Erkin, Dorukhan Toköz, Abdoulay Diaby, Adem Ljajic, Kevin N'Koudou, Burak Yılmaz

Başakşehir: Mert, Clichy, Skrtel, Epureanu, Caiçara, İrfan Can, Mahmut, Aleksic, Visca, Guldbrandsen, Crivelli

Son güncelleme 20:32 | 23 Eylül 2019
Başakşehir beşiktaş canlı canlı izle canlı maç izle canlı yayın
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