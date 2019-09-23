CANLI ANLATIM | Beşiktaş 0-0 Başakşehir (İlk yarı sona erdi)

Beşiktaş, Süper Lig’in 5. haftasında Medipol Başakşehir’i konuk ediyor. Vodafone Park’ta saat 20.00’de başlayan müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetiyor.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE(ÜYELİK GEREKTİRİR)

İşte 11’ler…

Beşiktaş: Loris Karius, Gökhan Gönül, Douglas, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Caner Erkin, Dorukhan Toköz, Abdoulay Diaby, Adem Ljajic, Kevin N’Koudou, Burak Yılmaz

Başakşehir: Mert, Clichy, Skrtel, Epureanu, Caiçara, İrfan Can, Mahmut, Aleksic, Visca, Guldbrandsen, Crivelli

STOPERDE GÖKHAN GÖNÜL VE NECİP UYSAL

Beşiktaş’ta ceza ve sakatlıkları olan stoperlerin yokluğunda, Medipol Başakşehir maçında savunmanın ortasında Gökhan Gönül ve Necip Uysal görev yaptı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, cezalı olan Vida ile sakatlıkları bulunan Ruiz ve Enzo Roco’nun yokluğunda stoperde Gökhan Gönül ve Necip Uysal’ı sahaya sürdü.

BURAK YILMAZ’IN İLK MAÇI

Beşiktaş’ta sakatlığı geçen Burak Yılmaz, bu sezon ilk kez bir resmi maçta forma giydi.

Sezon öncesindeki hazırlık döneminde sağ ayak tarak kemiğinden ameliyat edilen tecrübeli futbolcu, Medipol Başakşehir karşılaşmasına ilk 11’de başladı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla Burak Yılmaz’a destek verdi.

Beşiktaş’ta tedavisi tamamlanan Oğuzhan Özyakup da maçta yedekler arasında yer aldı.

ABDULLAH AVCI İLK KEZ ESKİ TAKIMINA KARŞI

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, eski takımı Medipol Başakşehir’e karşı ilk maçına çıktı.

Abdullah Avcı, Süper Lig kariyerinin tamamını geçirdiği Medipol Başakşehir’den geçen sezonun ardından ayrılarak Beşiktaş’ın başına geçmişti.

TARAFTARDAN ORMAN VE AVCI’YA TEPKİ

Karşılaşma öncesinde Beşiktaşlı bir grup taraftar, yaptıkları tezahüratlarla kulüp başkanı Fikret Orman ve teknik direktör Abdullah Avcı’ya tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, “Fikret Orman paralar nerede”, “Yönetim istifa” şeklinde tezahürat yaptı.

Ayrıca takım listeleri anons edildiği sırada bazı taraftarlar, Abdullah Avcı’yı ıslıklarla protesto etti.

BAŞAKŞEHİR’DE 3 DEĞİŞİKLİK

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi’nde Roma ile oynanan maça göre kadroda 3 değişiklikle Beşiktaş karşısına çıktı.

İtalyan temsilcisi ile oynanan maçta stoperde Ponck ve Mehmet Topal ikilisini görevlendiren teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş karşılaşmasında bu bölgede Martin Skrtel ve Alexandru Epureanu’ya şans verdi.

Okan Buruk, bir diğer değişikliği ise hücum hattında yaptı. Roma müsabakasında ilk 11’de oynayan Arda Turan’ı yedeğe çeken Buruk, bu futbolcunun yerine Enzo Crivelli’yi Beşiktaş karşısında sahaya sürdü.