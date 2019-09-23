Süper Lig’in 5. hafta maçında sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş’ta kötü gidiş sürüyor.

Vodafone Park’ta oynanan karşılaşmanın 54. dakikasında Crivelli’nin golüyle 1-0 geriye düşen siyah-beyazlı takım, 84. dakikada Burak Yılmaz’ın penaltıdan kaydettiği golle 1-1 beraberliği sağladı ve maç bu skorla tamamlandı. Süper Lig’deki son üç maçında Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir ile berabere kalan, Gazişehir Gaziantep’e mağlup olan Beşiktaş, 5 haftada 5 puan toplayabildi.

YENİLMEZLİK SERİSİ 14 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş, Süper Lig’de sahasındaki son 14 maçta rakiplerine yenilmedi. Siyah-beyazlı takım, Vodafone Park’ta geçen sezonun 12. haftasında, 11 Kasım 2018’de Demir Grup Sivasspor’a 2-1 mağlup olduktan sonra çıktığı 14 maçta yenilgi görmedi.

Beşiktaş, taraftarı önündeki bu müsabakalarda 9 galibiyet, 5 beraberlik yaşadı. Siyah-beyazlı takım, ayrıca ligde sahasında gol atma serisini de 31 maça çıkardı.

VAR’LA GELEN PENALTI

Beşiktaş, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması sonucunda kazandığı penaltıyla golü buldu.

Karşılaşmanın 81. dakikasında Burak Yılmaz, ceza sahasında Epureanu’nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Suat Arslanboğa, VAR odasıyla görüştükten sonra saha kenarına gelerek pozisyonu izledi. Arslanboğa, pozisyonun penaltı olduğunu işaret ederek, Epureanu’ya sarı kart gösterdi.

Maçın 84. dakikasında penaltıyı kullanan Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

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YİNE KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Bu sezon çıktığı resmi maçlarda kalesini savunmakta zorlanan Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçında da rakibinin golüne engel olamadı.

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig ve UEFA Avrupa Lig’inde bu sezon oynadığı 6 maçın 5’inde kalesinde gol gördü. Beşiktaş, resmi maçlarda attığı 9 gole karşın 12 kez topu ağlarından çıkardı.

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KARTLAR HAVADA UÇUŞTU

Karşılaşmada hakem Suat Arslanboğa, 11 kez sarı kartına başvurdu. Beşiktaş’ta Burak Yılmaz, Adem Ljajic, Douglas ve Necip Uysal, Medipol Başakşehir’de de Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Uğur Uçar, Crivelli, Epureanu, Skrtel ile yardımcı antrenör Stjepan Tomas kart gören isimler oldu.