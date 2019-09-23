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Beşiktaş’ın golcüsü Burak Yılmaz aylar sonra sahada!
Beşiktaş

Beşiktaş’ın golcüsü Burak Yılmaz aylar sonra sahada!

Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayan Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz yaklaşık 2,5 ay sonra ilk kez forma giydi

23 Eylül 2019 20:26

Beşiktaş’ta sakatlığı geçen Burak Yılmaz, bu sezon ilk kez bir resmi maçta forma giydi.

Sezon öncesindeki hazırlık döneminde sağ ayak tarak kemiğinden ameliyat edilen tecrübeli futbolcu, Medipol Başakşehir karşılaşmasına ilk 11’de başladı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla Burak Yılmaz’a destek verdi.

Beşiktaş’ta tedavisi tamamlanan Oğuzhan Özyakup da maçta yedekler arasında yer aldı.

STOPERDE GÖKHAN GÖNÜL VE NECİP UYSAL

Beşiktaş’ta ceza ve sakatlıkları olan stoperlerin yokluğunda, Medipol Başakşehir maçında savunmanın ortasında Gökhan Gönül ve Necip Uysal görev yaptı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, cezalı olan Vida ile sakatlıkları bulunan Ruiz ve Enzo Roco’nun yokluğunda stoperde Gökhan Gönül ve Necip Uysal’ı sahaya sürdü.

Son güncelleme 20:26 | 23 Eylül 2019
beşiktaş burak yılmaz
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