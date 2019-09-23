Beşiktaş taraftarından Abdullah Avcı ve Fikret Orman’a protesto

Süper Lig’in 5. haftasında Medipol Başakşehir’i konuk eden Beşiktaş, son maçına göre kadroda 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı takımın, geçen hafta içinde UEFA Avrupa Ligi’nde Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava’ya 4-2 yenildiği maçta görev alan oyunculardan Victor Ruiz sakatlığı, Domagoj Vida ve Muhammed Elneny de kırmızı kart cezaları nedeniyle karşılaşmanın kadrosunda yer almazken, Pedro Rebocho ve Umut Nayir ise yedeğe çekildi.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir karşısında bu futbolcuların yerine Necip Uysal, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Atiba Hutchinson ve Burak Yılmaz’a görev verdi.

ABDULLAH AVCI İLK KEZ ESKİ TAKIMINA KARŞI

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, eski takımı Medipol Başakşehir’e karşı ilk maçına çıktı.

Abdullah Avcı, Süper Lig kariyerinin tamamını geçirdiği Medipol Başakşehir’den geçen sezonun ardından ayrılarak Beşiktaş’ın başına geçmişti.

TARAFTARDAN ORMAN VE AVCI’YA TEPKİ

Karşılaşma öncesinde Beşiktaşlı bir grup taraftar, yaptıkları tezahüratlarla kulüp başkanı Fikret Orman ve teknik direktör Abdullah Avcı’ya tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, “Fikret Orman paralar nerede”, “Yönetim istifa” şeklinde tezahürat yaptı.

Ayrıca takım listeleri anons edildiği sırada bazı taraftarlar, Abdullah Avcı’yı ıslıklarla protesto etti.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR’DE 3 DEĞİŞİKLİK

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi’nde Roma ile oynanan maça göre kadroda 3 değişiklikle Beşiktaş karşısına çıktı.

İtalyan temsilcisi ile oynanan maçta stoperde Ponck ve Mehmet Topal ikilisini görevlendiren teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş karşılaşmasında bu bölgede Martin Skrtel ve Alexandru Epureanu’ya şans verdi.

Okan Buruk, bir diğer değişikliği ise hücum hattında yaptı. Roma müsabakasında ilk 11’de oynayan Arda Turan’ı yedeğe çeken Buruk, bu futbolcunun yerine Enzo Crivelli’yi Beşiktaş karşısında sahaya sürdü.