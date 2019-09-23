Beşiktaş Medipol Başakşehir maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Başakşehir BJK deplasmanında zorlanıyor!

Sezona iyi başlayamayan Medipol Başakşehir ile Beşiktaş bu akşam mücadele edecek. Saat 20.00'de başlayacak olan Beşiktaş Başakşehir maçında hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak. Peki Beşiktaş Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar…

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD1’den canlı yayınlanacak.

OKAN BURUK İLK PEŞİNDE

Turuncu-lacivertli takımın deneyimli çalıştırıcısı Okan Buruk, yarınki müsabakada alacağı galibiyetle kariyerinde bir ilki de yaşamak istiyor. Buruk, Süper Lig’de 5 farklı takımın başında Beşiktaş ile oynadığı hiçbir maçta sahadan üç puanla ayrılamadı. 45 yaşındaki teknik adam, bu karşılaşmalarda 2 beraberlik, 7 de mağlubiyet aldı.

Aynı zamanda Okan Buruk’un teknik direktörlük kariyerinde en fazla gol yediği rakibi de 23 golle Beşiktaş.

Okan Buruk'un bugüne kadar Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

Ç.Rizespor: 2 – Beşiktaş: 7 Beşiktaş: 4 – Ç.Rizespor: 1 Akhisarspor: 0 – Beşiktaş: 3 Beşiktaş: 0 – Akhisarspor: 0 Beşiktaş: 2 – Sivasspor: 0 Beşiktaş: 1 – Gaziantepspor: 1 Gaziantepspor: 0 – Beşiktaş: 1 Elazığspor: 0 – Beşiktaş: 1 Beşiktaş: 4 – Elazığspor: 1

BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ KARŞISINDA ZORLANIYOR

Turuncu-lacivertliler, ligde siyah-beyazlılara konuk olduğu 11 maçın sadece 1'ini kazanabildi. Beşiktaş Park'taki son galibiyetini 2010-2011 Abdullah Avcı yönetiminde 2-0'lık skorla alan Başakşehir, diğer mücadelelerde ise 4 kez rakibine mağlup olurken, 6 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı.

İki takım arasında Dolmabahçe'de oynanan son müsabakada da güle taraf Beşiktaş olmuştu. Kartal, geçtiğimiz sezonun 28. haftasında Başakşehir'i 2-1 mağlup etmişti.

M.Başakşehir'in, Beşiktaş deplasmanında aldığı sonuçlar şöyle:

Beşiktaş: 2 – Başakşehir: 1 (2018-2019) Beşiktaş: 1 – Başakşehir: 1 (2017-2018) Beşiktaş: 1 – Başakşehir: 1 (2016-2017) Beşiktaş: 2 – Başakşehir: 0 (205-2016) Beşiktaş: 0 – Başakşehir: 0 (2014-2015) Beşiktaş: 2 – Başakşehir: 2 (2012-2013) Beşiktaş: 1 – Başakşehir: 1 (2011-2012) Beşiktaş: 0 – Başakşehir: 2 (2010-2011) Beşiktaş: 2 – Başakşehir: 0 (2009-2010) Beşiktaş: 2 – Başakşehir: 1 (2008-2009) Beşiktaş: 0 – Başakşehir: 0 (2007-2008)