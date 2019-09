Bernardo Silva yaptığı paylaşım sebebiyle ceza alabilir

İngiltere Futbol Kurulu Manchester City’li Bernardo Silva’nın attığı tweet ile ilgili soruşturma başlattı. Takım arkadaşı Benjamin Mendy’nin çocukluk fotoğrafıyla bir çikolata markasının maskotunu bir arada kullanarak “Bilin bakalım kim?” yazarak paylaşımda bulunması sonrası oyuncu ırkçılık suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Hafta sonu oynanan Watford maçında hat-trick yapan Portekizli yıldız oyuncu, gelen tepkiler sonrasında paylaşımını silmek zorunda kaldı. Silva olayın ardından “Bugünlerde arkadaşınla bile şakalaşamıyorsun” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Can't even joke with a friend these days… You guys…

