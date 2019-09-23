Bernardo Silva yaptığı paylaşım sebebiyle ceza alabilir

İngiltere Futbol Kurulu Manchester City’li Bernardo Silva’nın attığı tweet ile ilgili soruşturma başlattı. Takım arkadaşı Benjamin Mendy’nin çocukluk fotoğrafıyla bir çikolata markasının maskotunu bir arada kullanarak “Bilin bakalım kim?” yazarak paylaşımda bulunması sonrası oyuncu ırkçılık suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Hafta sonu oynanan Watford maçında hat-trick yapan Portekizli yıldız oyuncu, gelen tepkiler sonrasında paylaşımını silmek zorunda kaldı. Silva olayın ardından “Bugünlerde arkadaşınla bile şakalaşamıyorsun” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Can't even joke with a friend these days… You guys… — Bernardo Silva (@BernardoCSilva) September 22, 2019

Kuruldan yapılan açıklamada durumun farkında oldukları ve verilecek karara göre oyuncunun para veya maç cezası alabileceği söylendi.

İki oyuncunun sıkı bir dostlukları bulunuyor. 2016’da Monaco’da birlikte oynamaya başlayan ikili, daha sonra 2017’de birlikte Manchester City’nin yolunu tutmuştu.