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Bernardo Silva yaptığı paylaşım sebebiyle ceza alabilir
İngiltere Premier Lig

Bernardo Silva yaptığı paylaşım sebebiyle ceza alabilir

Manchester City'nin Portekizli oyuncusu Twitter üzerinden yaptığı ırkçı paylaşım sebebiyle İngiltere Futbol Kurulu'dan ceza alabilir.

SKOR DIŞ HABER 23 Eylül 2019 13:48

İngiltere Futbol Kurulu Manchester City’li Bernardo Silva’nın attığı tweet ile ilgili soruşturma başlattı. Takım arkadaşı Benjamin Mendy’nin çocukluk fotoğrafıyla bir çikolata markasının maskotunu bir arada kullanarak “Bilin bakalım kim?” yazarak paylaşımda bulunması sonrası oyuncu ırkçılık suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Hafta sonu oynanan Watford maçında hat-trick yapan Portekizli yıldız oyuncu, gelen tepkiler sonrasında paylaşımını silmek zorunda kaldı. Silva olayın ardından “Bugünlerde arkadaşınla bile şakalaşamıyorsun” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Kuruldan yapılan açıklamada durumun farkında oldukları ve verilecek karara göre oyuncunun para veya maç cezası alabileceği söylendi.

İki oyuncunun sıkı bir dostlukları bulunuyor. 2016’da Monaco’da birlikte oynamaya başlayan ikili, daha sonra 2017’de birlikte Manchester City’nin yolunu tutmuştu.

Son güncelleme 13:50 | 23 Eylül 2019
Benjamin Mendy Bernardo Silva İngiltere Premier League Machester City
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