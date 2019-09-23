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Avrupa Şampiyonası’nda iki büyük sürpriz
Diğer Sporlar

Avrupa Şampiyonası’nda iki büyük sürpriz

2019 Erkekler Avrupa Şampiyonas'nda Slovenya, son şampiyon Rusya'yı 3-1, Polonya ise son finalist Almanya'yı 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

23 Eylül 2019 23:59

Polonya ve Slovenya, 2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda yarı finale yükseldi. Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda’nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonun çeyrek finalinde, Polonya-Almanya ve Rusya-Slovenya karşılaşmaları oynandı.

Seyircisi önünde oynayan Slovenya, son şampiyon Rusya’yı 25-23, 25-22, 21-25 ve 25-21’lik setlerle 3-1 mağlup ederek son 4’e kaldı.

Polonya da son finalist Almanya’yı 3-0’lık (25-19, 25-21, 25-18) skorla eleyerek yarı final bileti aldı.

Diğer iki yarı finalist, yarın yapılacak Sırbistan-Ukrayna ve Fransa-İtalya maçlarının ardından belli olacak.

Son güncelleme 23:59 | 23 Eylül 2019
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