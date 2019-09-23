‘Arda Kardeşler kritik bir hata yapmasa da…’

ŞAMPİYONLAR Ligi dönüşleri hep zor olmuştur. Rotasyonun ve taktik değişikliğinin her zaman işe yaramadığını bir kez daha gördük. Birçok pozisyonu harcayan Cimbom, son dakikada yediği golle derbi öncesi puan kaybetti.

MALATYA maçın başında evinde oynamanın avantajı ile Galatasaray'a adeta top göstermedi. Jahovic, Donald ve Guilherme ile kaleyi zorladı. Malatya, futbolun ‘Atamayana atarlar' kuralı işleyince belki de gole kadar tek bir olumlu futbolunu izleyemediğimiz Galatasaray'ın golüne engel olamadı. İlk organize atak gol olunca Malatya durdu, bu sefer Galatasaray oynamaya başladı. Luyindama, Babel ve Marcao ile gole yaklaştı. Eleştirdiğim Ömer Bayram asistle birlikte iyi işler yaptı

GALATASARAY, rotasyonun yanı sıra farklı bir diziliş ile sahaya çıktı. Cezası nedeniyle takımın başında yer almasa da Fatih Terim, Nzonzi'yi defansın önünde görevlendirerek kalabalık bir orta saha ile Malatya'nın hızlı oyuncularının pas trafiğini kesti. Ancak defans ile ileri uç arasındaki kopukluk gözlerden kaçmadı.

İKİNCİ yarıda Galatasaray bir sürpriz daha yaptı. Levent Şahin, aksayan Nagatomo'yu oyundan çıkararak Lemina ile önlem aldı. Malatya'nın iştahı kabardı ve rakibini özellikle maçın son anlarında sahasına mahkûm etti. Galatasaray net gol pozisyonlarını hovardaca harcayınca Sergen Yalçın'ın öğrencileri beraberlik golünü buldu.

ARDA Kardeşler kritik bir hata yapmasa da Malatya'nın sert oyununa göz yumdu. Bazı pozisyonları gör(e)medi! Fenerbahçe'nin ‘kural hatası var' diyerek TFF'ye başvurduğu taç pozisyonunun bir benzerini yine aynı takıma tekrarlatarak adeta mesaj verdi.

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