SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Binali Yıldırım'a yeni koltuk!
Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta başlayacak?
Yeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta başlayacak?

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Yeni Malatyaspor son 5 maçında 3 galibiyet 2 mağlubiyet istatistiğine sahipken Galatasaray son 5 maçında 2 beraberlik 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet istatistiği ile oynuyor. Peki Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta başlayacak?

22 Eylül 2019 17:54

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda berabere kalan sarı-kırmızılılar, Süper Lig’deki galibiyet serisini BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında da sürdürmeye çalışacak. Geride kalan sezonlarda deplasmanlara göre seyircisi önünde daha iyi bir performans sergileyen sarı-siyahlılar, ligde sahasında Galatasaray ile oynadığı maçlarda yenilmedi. İşte Yeni Malatayaspor Galatasary maçının detayları, saati ve kanalı…

YENİ MALATYASPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

22 Eylül 2019 Pazar günü oynanacak olan Süper Lig mücadelesi saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı takip etmek isteyen futbolseverler Bein Sports ekranlarından karşılaşmayı canlı olarak izleyebilecekler.

11’LER BELLİ OLDU

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Robin, Mustafa, Sakıb, Acquah, Chaleli, Donald, Buğra, Guilherme, Jahovic

GALATASARAY: Muslera, Şener, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Seri, Nzonzi, Ömer, Adem, Andone, Babel

Son güncelleme 18:26 | 22 Eylül 2019
canlı yayın galatasaray GS maçı Hangi kanalda saat kaçta yeni malatyaspor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Caykur Rizespor
Bugün - 14:00
1
-
2
Gazisehir Gaziantep
Gençlerbirligi
Bugün - 16:30
1
-
1
Alanyaspor
TÜMÜNÜ GÖR