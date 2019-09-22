Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta başlayacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda berabere kalan sarı-kırmızılılar, Süper Lig’deki galibiyet serisini BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında da sürdürmeye çalışacak. Geride kalan sezonlarda deplasmanlara göre seyircisi önünde daha iyi bir performans sergileyen sarı-siyahlılar, ligde sahasında Galatasaray ile oynadığı maçlarda yenilmedi. İşte Yeni Malatayaspor Galatasary maçının detayları, saati ve kanalı…

YENİ MALATYASPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

22 Eylül 2019 Pazar günü oynanacak olan Süper Lig mücadelesi saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı takip etmek isteyen futbolseverler Bein Sports ekranlarından karşılaşmayı canlı olarak izleyebilecekler.

11’LER BELLİ OLDU

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Robin, Mustafa, Sakıb, Acquah, Chaleli, Donald, Buğra, Guilherme, Jahovic

GALATASARAY: Muslera, Şener, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Seri, Nzonzi, Ömer, Adem, Andone, Babel