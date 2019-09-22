CANLI | Yeni Malatyaspor 0-1 Galatasaray (İlk yarı oynanıyor)

Yeni Malatyaspor Galatasaray canlı! Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ile Süper Lig’de 5. hafta heyecanı devam ediyor. Ligde dört maç sonunda 7 puanı bulunan Galatasaray, 6 puanlı BtcTurk Yeni Malatyaspor’a konuk olurken iki taraf da üç puan alarak zirvenin uzağında kalmamanın peşinde. Galatasaray, gelecek hafta Fenerbahçe’yi konuk edeceği derbi öncesi kayıp yaşamak istemiyor. Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da… Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer almakta.

YENİ MALATYASPOR GALATASARAY MAÇI İLK 11’LER

STAT: Yeni Malatya Stadyumu

SAAT: 19.00

HAKEM: Arda Kardeşler

YAYIN: beIN SPORTS HD1

YENİ MALATYASPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Robin, Mustafa, Sakıb, Acquah, Chaleli, Donald, Buğra, Guilherme, Jahovic

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

GALATASARAY: Muslera, Şener, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Seri, Nzonzi, Ömer, Adem, Andone, Babel

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

Ev sahibi ekipte Moryke Fofana, Gökhan Töre, Yiğithan Güveli ve Thievy Bifouma sakatlıkları sebebiyle görev yapamıyor. Sarı-kırmızılılarda ise Emre Akbaba ve Younes Belhanda’nın sakatlıkları devam ediyor. Kafileye dahil edilmeyen Selçuk İnan ile Sofiane Feghouli de bu karşılaşmada sahaya çıkamıyorlar. Öte yandan Fatih Terim, Falcao’ya da dinlendirme amaçlı olarak ilk 11’de yer vermiyor.

Cezasının ilk maçını Kasımpaşa karşısında çeken Fatih Terim, Malatya deplasmanında da takımının başında olamıyor. Yardımcı antrenörler Hasan Şaş ve Ümit Davala’nın da cezaları devam ediyor. Galatasaray’da kulübede yardımcı antrenör Levent Şahin yerini alıyor.

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