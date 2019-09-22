Trabzonspor’un rakibi Getafe, La Liga’da ilk galibiyetini aldı

İspanya La Liga’nın 5. haftasında Getafe ile Mallorca karşı karşıya geldi. Coliseum Alfonso Perez’de oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-2 kazanarak bu sezon ligde ilk galibiyetini aldı.

Hafta içerisinde UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Trabzonspor’u 1-0 yenen Madrid ekibine galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Iddrisu Mohammed (K.K), 33’te penaltıdan Molina, 63. dakikada Nyom ve 84’te Angel kaydetti. Mallorca’nın gollerini ise 70 ve 77. dakikalarda Budimir attı.

Getafe bu skorla ilk galibiyetini alarak 6 puana yükselerek, Mallorca ise 4 puanda kaldı.