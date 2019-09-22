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Son dakika! Trabzonspor’da Daniel Sturridge de sakatlandı
Trabzonspor

Son dakika! Trabzonspor’da Daniel Sturridge de sakatlandı

Bu sezon üst üste yaşadığı sakatlıklarla sarsılan Trabzonspor'a yeni transferi Daniel Sturridge'ten de kötü haber geldi. Aşil tendonunda ödem tespit edilen futbolcu Sivasspor maçı kadrosundan çıkarıldı.

22 Eylül 2019 12:49

Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür, Ekuban, Yusuf Sarı ve Ivanildo’nun ardından şimdi de Sturridge sakatlandı. Sivasspor maçı kadrosundan çıkarılan yıldız futbolcu için resmi internet sitesinden duyuru yapıldı.

Trabzonspor Sturridge’in sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı:

Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, futbolcumuz Daniel Sturridge'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Oyuncumuzun Sivasspor maçı kadrosundan çıkartıldığını belirten Güven, “Cumartesi sabahı sağ ayak Aşil tendonu ve bileğinde ağrı şikayeti olduğunu belirten Daniel Sturridge'in aynı gün yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda Aşil tendonu ve FHL (Flexor Hallucis Longus) tendon kılıfında ödem tespit edilmiştir. Acil olarak tedavisine başlanan futbolcumuz Süper Lig Cemil Usta sezonunun beşinci haftasında oynayacağımız Sivasspor karşılaşmasında riske edilmeyerek kamp kadrosundan çıkartılmıştır” dedi.

Son güncelleme 12:55 | 22 Eylül 2019
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