Semih Özsoy: ‘Kimse ‘Ali Koç’un dedikleri yanlıştır’ diyemez!’

Fenerbahçe, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, Türkiye Ligi'nde artık kolay maç olmadığını ifade ederek, “Oldukça zorlandık ama iyi bir sonuç aldık. Galatasaray maçı öncesi iyi ve güzel oldu. Takımımızı tebrik ediyoruz. Bu zor süreçte Alanyaspor maçından sonra sıkıntılı bir sürece girebilirdik. Galatasaray maçı için çalışmalara başlıyoruz” dedi.

“Galatasaray maçı bizim için özel”

Derbi hakkında konuşan Özsoy, “Biz bütün maçlara tam kadro gitmeye çalışıyoruz. Galatasaray maçı bizim için özel bir maç. Alanyaspor maçıyla ilgili talepte bulunduk. Bir şey söylemek yanlış olur. Etki altında olur. Bizim yaptırımlarımız öyle olmazsa böyle olur şartlarımız yok. Sonuca göre bakarız” diye belirtti. Başkan Ali Koç'un derbiye gidip gitmeyeceği sorusuna cevap veren Özsoy, “Fenerbahçe her yerde temsil edilir. Herkes gitmez, Ali başkan gider” diye ifade etti.

“Biz gerilimden beslenen bir kulüp değiliz” diyen Semih Özsoy, “Fakat bu hakkımızı korumayacağız anlamına gelmez. Kimse Ali Başkan’ın dedikleri yanlıştır diyemez. Konuşmanın özüne bakmak gerekir. Konudan uzaklaşıp başka yerlere çekmeye hiç gerek yok” açıklamasında bulundu.

Son dakika Ankaragücü, Fenerbahçe maçının tekrarı için itirazda bulunacak Ankaragücü Kulübü, Fenerbahçe maçında yedikleri ilk golde kural hatası olduğu gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu`na itiraz edeceklerini açıkladı. İlgili Haberi Oku

Ekranlarda konuyla ilgili yapılan açıklamalara da değinen asbaşkan Özsoy, “Buna şahit oldum, bir yorumcu arkadaşın bunun tamamına bakılması lazım, oyuncuya, maçlara. Bu hakikaten hoş bir şey değil. Devletimizin, hepimizin kanalı TRT´de Ersun hocamız hakkında da bir patavatsızlık yapıldı. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Bunları yayın politikası olarak değil de kişisel yorumcu fikirleri diye görmüştük. Lakin bu süreç içerisinde uzayıp gittikçe yöneticilerin de bununla ilgili bir yaptırımda bulunmamaları bizi düşündürüyor. Bununla ilgili gerekli yerlere gerektiği zaman başvuruları yaparız. Özel kanallar özeldir ama TRT hepimizindir. Ersun hoca ile ilgili bugün söylenen sözler yenilir, yutulur şeyler değildir. Oraya nasıl çıktığı bizi ilgilendirmez ama ne dedikleri bizi çok ilgilendirir” ifadelerini kullandı.