Semih Özsoy: Gerilimden beslenmeyiz

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Ankaragücü maçının ardından basının karşısına geçti. Son günlerde yaşanan söz düellolarına değinen Özsoy, “Biz gerilimden beslenen kulüp değiliz ama hakkımızı ararız. Ali Başkan'ın söylediklerinin özüne bakmak lazım, kelimelere takılmayalım. G.Saray maçından önce kazanmak bizim için güzel oldu. Biliyorsunuz artık Türkiye Ligi'nde kolay bir maç yok” şeklinde konuştu.

ONLAR BİZİM İÇİN YOK!

GALATASARAY derbisine iyi hazırlanacaklarını belirten sarı-lacivertli yönetici, “Biz tüm maçlara tam kadro gitmeye çalışıyoruz. Kuvvetle muhtemel hepimiz gideriz. Ali Başkan her yere gider. Fenerbahçe her yerde temsil edilir” dedi. Özsoy, Yanal'ı eleştiren TRT yorumcusunu kastederek, “Onlar bizim için yok hükmündedir” ifadesini kullandı.