Rıdvan Dilmen: Vedat Muriqi Türkiye’nin en pahalı transferi olarak gidebilir

Süper Lig’in 5.haftasında Fenerbahçe evinde Ankaragücü’nü 2-1’le geçti. Kritik maçın ardından NTV’de sarı laciverlilerin durumunu değerlendiren Rıdvan Dilmen, galibiyeti getiren golü kaydeden Kosovalı golcü Vedat Muriqi’nin Türkiye’nin en pahalı transferlerinden birine imza atarak gidebileceğini söyledi. İşte Dilmen’in maçla ilgili değerlendirmeleri…

‘LAZİO, NAPOLİ VE TOTTENHAM’IN İZLEDİĞİNİ BİLİYORUM’

”Bazı forvet oyuncuları vardır, orta boylu-kısa boylu hareketlidir. Bazıları mesela Moldovan gelmiştir, kuvvetlidir vücudunu yaslayabilir, servis yapabilir. Bazı santraforlar vardır Crouch gibi şirirler çıkar vurur. Hatta onları da skoru yakalayalım diye sokarlar oyuna. Vedat Muriqi de bütün bu özelliklerin hepsinden var. Bana göre 1.94 boyundaki oyuncunun kaleye doğru daha iyi kafa vurması gerektiğini düşünüyorum. Bunun için zamana ihtiyacı var bir de oyuncuya ihtiyacı var orta için. Topla alışverişleri kötü değil, iyi. Fenerbahçe’ye gelmesi de iyi oldu kapanan takımlara karşı oynamaya öğrenecek. Tamamen şahsi fikrim. Allah sakatlık, bela vermezse Türkiye’nin en pahalı bir kaç transferinden biri olarak yurt dışına gidebileceğini düşünüyorum. Şuan Lazio’nun, Napoli’nin ve Tottenham’ın izlediğini biliyorum. Ben iyi bir transfer yapacağını düşünüyorum.”

‘PSİKOLOJİK BİR PROBLEMLE ALDILAR’

”Kağıt üzerinde kolay gözüken maç, oyunun son anları da dahil zor oldu. Ankaragücü'nün geçen hafta sahasında 4-0 mağlup olması Fenerbahçe'yi net favori gösterdi. Ankaragücü net galibiyetler aldı, ilk mağlubiyetlerini Malatya'ya karşı enteresan bir psikolojik bir problemle aldılar. Anadolu takımlarının büyük maçlara motivasyonu farklıdır. Muhtemelen Ersun Yanal bu maçı çok rahat alacağını düşünüyordu. Rami, uzun süre oynamayınca 45 dakikayı zor çıkardı. Aynısını Galatasaray Lemina'da yaşadı.”

‘EN ÇARPICI ÖRNEK ABDULLAH AVCI’DIR’

”Bugün çok enteresan bir teknik analiz var. Futbolda 4-4-2, 4-3-3 gibi matematikler insanları yorabilir. Herkes bence şu düşüncededir, oyuncuya göre sistem kurmalı ve transferlerinizi ona göre yapmalısınız. En çarpıcı örnek Abdullah Avcı'dır. Beşiktaş'ta bu şansı bulamadı. Bugün maçın bitiş düdüğünde 6 ön libero vardı. Fenerbahçe 11'i açıklandığında Gustavo değil de orada Tolga, Emre, Jailson, Ozan da rol alabilirdi. İkili de oynayabilirlerdi. Bu çerçevede girdiğin pozisyon da az değil; verdiğin pozisyon da az değil.”

‘KRUSE FORVET ARKASI OYNAMALI’

”Zaten orijinal mevkisi olmayan bir sol bekin var, Ozan. Tudor zamanında oynadı ama Tolga'dan sol ön oyuncusu olmaz. Bu takımda 3 kişiyi aynı anda geçebilecek bir isim var o da Deniz Türüç ama çok formsuz. Vedat Muriç, topsuz koşularda en az 4 kez duvar oldu, kafayla topu indirdi ve gol attı. Kruse diye bir oyuncu var. Ben Fenerbahçe'de on golden aşağı atacağını düşünmüyorum çünkü pozisyona giriyor. Kruse'de çok futbolcuda olmayan bir özellik var, son pas ustası. Bu özelliğinden dolayı forvet arkası oynaması lazım zaten. ”

’10 PUAN ÇOK MU BAŞARILI’

”Fenerbahçe skor olarak en azından fırtına gibi başladı. Alanyaspor mağlubiyetinden sonra Ankaragücü galibiyeti ilaç gibi geldi ve 10 puan yaptı. Alanyaspor mağlubiyeti de sürpriz değildir, artık deplasmanlar zor. Ersun Yanal ile 10 puan çok mu başarılı değil ancak planlamadaki ufak hatalar zorluklara sebep oluyor. Bugün de kolay bir maç olmadı. Güven'den, Cenk'ten sol açık olmaz, aynı Kruse'nin olmayacağı gibi. Tam bir forvet arkası ama iki güçlü oyuncuyla.”

‘RAMİ’Yİ HAZIR OLARAK GÖRDÜ AMA YANILDI’

”Savunma arkasında atılan toplar, pası iyi olan oyunculara sahip takımlar rakibiniz olunca size sıkıntı çıkarabilir. Bunu Türkiye Ligi'nde Beşiktaş yaşıyor. Zanka hala birinci stoper gibi gözüküyor ama o bile soru işareti. Serdar Aziz sakatlıktan çıktı ve fizik durumunu bilmiyorum. Zanka yokken Serdar birinci stoper görünüyordu. Ersun Yanal hazır olan oyuncuyu oynatmak istiyor. Rami'yi hazır olarak gördü hoca ama yanıldı. Ben ilk 11'de Serdar Aziz'i bekliyordum.”

‘ALTAY’IN EN AZ 2 YILA İHTİYACI VAR’

”Emre'nin enerjisini beğenmedim. Muhtemelen hoca Galatasaray maçı için Emre'yi beklettiğini onunla konuşmuştur. Rodrigues tabii ki erken sakatlandı. Futbol matematik değildir ama pozisyonlarına göre oyuncuları oynatmak çok önemlidir. Altay'ın en az iki yıla daha ihtiyacı var. Futbolculuk öyle. Mesela orta saha oyuncusu ilk zamanlarında enerjisini nasıl verimli kullanacağını bilmez. Futbolcunun en iyi dönemi 26-30 yaş arasıdır. Altay daha genç tabii. Altay boyuna rağmen henüz daha yan toplarda çok zayıf. Bugün de çıkamadı, Vedat Muriç'in dizinden döndü. Çok sert gelmezse topları tutamıyor, cepheye doğru kaçırıyor. Tabii ki kalecinin ayağı iyi olacak. Önce yemesin, eli iyi olsun. Öğrenmenin yaşı yok. Futbol olarak bugün daha bizler yarın cebimize ne koyarız diye düşünmeliyiz. Altay da öğrenecek, Muslera da öğrenecek. Muslera'nın da zayıf yönleri var ama çok önemli özellikleri var. ”