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Potada Süper Kupa’nın sahibi Real Madrid!
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Potada Süper Kupa’nın sahibi Real Madrid!

Süper Kupa finalinde Barcelona'yı 89-79 yenen Real Madrid, art arda ikinci kez kupanın sahibi oldu. Real Madrid, Süper Kupa'yı 6 kezle en çok kazanan Barcelona'yı yakaladı.

22 Eylül 2019 23:40

İspanya basketbolunda Süper Kupa’yı finalde Barcelona’yı 89-79 yenen Real Madrid kazandı. Madrid’deki WiZink Center Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Real Madrid 48-33 önde kapattı. Barcelona, maçın 3. çeyreğinde farkı 6 sayıya (69-63) kadar indirse de son periyotta toparlanan Real Madrid, 89-79’luk skorla sahadan galip ayrılan taraf oldu.

Maçın en skorer oyuncusu 23 sayı ile Barcelona’dan Brandon Davies olurken, Real Madrid’de Facundo Campazzo 16 sayı ile takımında en fazla sayı atan basketbolcu olarak öne çıktı. Campazzo ayrıca, Süper Kupa’nın “En Değerli Oyuncusu” (MVP) seçildi.

Süper Kupa’yı art arda ikinci kez kazanan Real Madrid, toplamda 6. defa bu kupayı müzesine götürdü. Real Madrid böylece kupayı en çok kazanan takım olan Barcelona’yı da yakaladı. 22 Eylül 2019 Panathinaikos 84-74 Fenerbahçe Beko | Pavlos Giannakapoulos Turnuvası Pavlos Giannakapoulos Turnuvası`nda Fenerbahçe Beko, ev sahibi Panathinaikos`la üçüncülük maçında bir araya geldi. OAKA`da kazanan taraf 84-74`le Pana olurken bu sonuçla Fenerbahçe Beko turnuvayı dördüncü sırada bitirdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:40 | 22 Eylül 2019
barcelona Brandon Davies Facundo Campazzo Real Madrid
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