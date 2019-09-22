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Panathinaikos 84-74 Fenerbahçe Beko | Pavlos Giannakapoulos Turnuvası
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Panathinaikos 84-74 Fenerbahçe Beko | Pavlos Giannakapoulos Turnuvası

Pavlos Giannakapoulos Turnuvası'nda Fenerbahçe Beko, ev sahibi Panathinaikos'la üçüncülük maçında bir araya geldi. OAKA'da kazanan taraf 84-74'le Pana olurken bu sonuçla Fenerbahçe Beko turnuvayı dördüncü sırada bitirdi.

22 Eylül 2019 19:22

Fenerbahçe Beko, Pavlos Giannakapoulos Turnuvası’nın üçüncülük maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos’a 84-74 yenildi ve turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.

Panathinaikos’un ev sahipliğinde Yunanistan’ın başkenti Atina’daki OAKA Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvanın üçüncülük maçında sarı-lacivertli takım, Yunan rakibi karşısında ilk yarıyı 48-33 geride tamamladı.

Sarı-lacivertliler, sahadan 84-74 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe Beko’da Ahmet Düverioğlu 14, Berkay Candan 13, Tarık Biberovic ise 11 sayı üreterek çift hanelere ulaşan isimler oldu. 21 Eylül 2019 Fenerbahçe Beko 75-79 AX Armani Exchange Milan | Pavlos Giannakapoulos Turnuvası Atina`da düzenlenen Pavlos Giannakapoulos Turnuvası`nda Fenerbahçe Beko, AX Olimpia Milan`a 79-75 mağlup oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:22 | 22 Eylül 2019
Fenerbahçe Beko Panathinaikos Pavlos Giannakapoulos Turnuvası
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