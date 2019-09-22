MAÇ SONUCU | Chelsea 1-2 Liverpool | Premier Lig 6. hafta

İngiltere Premier Lig’in lideri Liverpool, 6. hafta mücadelesinde konuk olduğu Chelsea’yi 2-1 mağlup ederek zirve yürüyüşüne devam etti.

Karşılaşmanın 14. dakikasında Trent Alexander Arnold’un müthiş frikik golüyle 1-0 öne geçen Liverpool, Cesar Azpilicueta’nın golüyle şoka uğradı ancak gol VAR kontrolü sonrasında iptal edildi.

Bu pozisyondan 1 dakika sonra Chelsea ceza sahasına açılan ortaya iyi yükselen Roberto Firmino kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0’a getirdi.

İZLE | Dev maçta muhteşem gol! Alexander-Arnold frikikten affetmedi... İngiltere Premier Lig`i 6. haftasında oynanan Chelsea Liverpool mücadelesinde kırmızı beyazlıların yıldız ismi Trent Alexander-Arnold attığı harika gol ile takımını 1-0 öne geçiren isim oldu. İlgili Haberi Oku

İlk yarı Liverpool’un üstünlüğü ile sona ererken ikinci yarıda Azpilicueta’nın asistinde ağları sarsan N’Golo Kante skoru 2-1’e getirse de kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla ligdeki altıncı maçını da kazanan Liverpool 18 puanla zirvede yer alırken Chelsea 8 puanda kaldı.

Liverpool ligdeki diğer maçında Sheffield United’a konuk olurken Chelsea sahasında Brighton ile karşı karşıya gelecek.