Kruse Alex olur mu?

Fenerbahçe bu sezon ilk defa elindeki kadroya uygun doğru ilk 11 ile sahaya çıktı. Ersun Hoca'nın oyuncularının özelliklerine göre belirlediği taktik anlayışı galibiyetin bir anlamda anahtarıydı.

Geçen yıl birçok pozisyonda hatalı goller yiyen Harun'un yerine Altay'ın oynaması büyük bir eksikliği ortadan kaldırmış oldu.

GEÇEN müsabakada iki orta sahayı stoper yapan ve sonunda 3 gol yiyen Fenerbahçe'de Ersun Yanal hatasını anlayıp gerçek iki stoper olan Rami ve Zanka'yı defansın ortasına koyarak büyük bir yanlıştan daha dönmüş oldu. İki tecrübeli stoper oyun kurarken gereksiz yere risk almazlarsa Fenerbahçe kontratak dışında kolay kolay gol yemez. Fenerbahçe iki kanadı da çok iyi kullanıyor.

Ozan sağ bekte oynamış olduğu futbolla Milli Takım'da da bu bölgede oynayabileceğini (Eğer havaya girmezse) gösterdi. SAĞ kanatta Deniz Türüç'le mükemmel ataklar yaptılar. Sol tarafta Dirar ile etkili oldular. Ama asıl sorun yapılan ortaların bir türlü Vedat Muriqi ile buluşturulamaması. Daha büyük sorun ise yapılan ortalarda Kruse'nin, Alex gibi ikinci santrfor olup gol atamaması.

Eğer Kruse ve Deniz Türüç, Vedat'ın yanına girip skora katkı yapamazlarsa Fenerbahçe ne kadar etkili gelirse gelsin golü bulamazsa istediği galibiyetleri alamaz.

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