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İngiltere Premier Lig

İZLE | West Ham United’ın yıldızı Aaron Cresswell, kariyerinin 400. maçında müthiş bir gole imza attı!

Premier League'de West Ham United, konuğu Manchester United'ı 2-0 mağlup ederken Aaron Cresswell, kariyerinin 400. maçında inanılmaz bir frikik golüne imza attı. 28 yaşındaki oyuncu 84'te son sözü işte bu golle süsledi.

22 Eylül 2019 18:19

Premier League’in 6. haftasında West Ham United ile Manchester United bir araya geldi. Sezona iyi bir giriş yapan West Ham, konuğu Kırmızı Şeytanlar’ı 2-0’lık skorla mağlup etti ve puanını 11’e çıkardı.

Sezona istediği gibi bir giriş yapamayan ve zor günler geçiren Manchester United ise altı maç sonunda 8 puanda kaldı. Ev sahibine üç puanı getiren golleri 44’te Andriy Yarmolenko ve 84’te Aaron Cresswell kaydetti. Cresswell muhteşem bir frikik golüyle maçta son sözü söyledi.

Kariyerinin 400. maçına çıkan 28 yaşındaki savunmacı Cresswell, bu özel günü inanılmaz bir golle süsledi. De Gea’yı uzak mesafeden süper frikik golüyle mağlup eden Cresswell taraftarlarına unutulmaz bir an yaşattı. 21 Eylül 2019 MAÇ ÖZETİ | Everton-Sheffield United: 0-2 Cenk Tosun`un 55. dakikada oyuna girdiği maçta Sheffiled United, Everton`ı deplasmanda 2-0 mağlup etti. Konuk takım 90 dakika boyunca 2 şut çekip, 1 isabet buldu. Everton Sheffiled United maçının özetini haberimizde izleyebilirsiniz... İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:19 | 22 Eylül 2019
Aaron Cresswell David de Gea İngiltere Premier League manchester united West Ham United
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