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Inter, Milano derbisini kazandı, zirveyi bırakmadı!
İtalya Serie A

Inter, Milano derbisini kazandı, zirveyi bırakmadı!

Inter, deplasmanda Milan'ı 2-0 yendi ve Milano derbisinde zafere ulaştı. Serie A'nın dördüncü haftasında dörtte dört yapmayı başaran lacivert-siyahlılar 12 puanla zirvede tek başına! Conte'nin öğrencileri ikinci Juventus'un iki puan önünde yer alıyor.

22 Eylül 2019 00:10

İtalya Serie A’nın 4. haftası dev derbiye sahne oldu. Milan’la Inter, Milan’ın ev sahipliğinde bir araya gelirken sahadan galip ayrılan taraf, bu sene Antonio Conte yönetiminde şampiyonluk hedefleyen Inter oldu.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Inter, 49’da Marcelo Brozovic ve 78’de Romelu Lukaku’nun golleriyle üç puana uzandı. Milan’da milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, ilk 11’de başladı ve yerini 64’te Lucas Paqueta’ya bıraktı.

Bu sonuçla Inter iyi başladığı sezonda 4’te 4 yaparak 12 puanla liderlik koltuğunu bırakmadı. Juventus 10 puanla ikinci sırada yer alıyor. Bu sezona da istediği gibi giremeyen Milan ise 6 puanda ve maç fazlasıyla 9. sırada kaldı. 21 Eylül 2019 Merih Demiral, Juventus`la ilk maçına çıktı | Juventus 2-1 Verona Juventus, 1-0 geriye düştüğü maçta evinde Hellas Verona´yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada milli oyuncu Merih Demiral da 90 dakika forma giyerek, ligde ilk maçına çıktı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:10 | 22 Eylül 2019
AC Milan Hakan Çalhanoğlu İNTER İtalya Serie A Romelu Lukaku
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