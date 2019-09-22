Inter, Milano derbisini kazandı, zirveyi bırakmadı!

İtalya Serie A’nın 4. haftası dev derbiye sahne oldu. Milan’la Inter, Milan’ın ev sahipliğinde bir araya gelirken sahadan galip ayrılan taraf, bu sene Antonio Conte yönetiminde şampiyonluk hedefleyen Inter oldu.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Inter, 49’da Marcelo Brozovic ve 78’de Romelu Lukaku’nun golleriyle üç puana uzandı. Milan’da milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, ilk 11’de başladı ve yerini 64’te Lucas Paqueta’ya bıraktı.

Bu sonuçla Inter iyi başladığı sezonda 4’te 4 yaparak 12 puanla liderlik koltuğunu bırakmadı. Juventus 10 puanla ikinci sırada yer alıyor. Bu sezona da istediği gibi giremeyen Milan ise 6 puanda ve maç fazlasıyla 9. sırada kaldı. Merih Demiral, Juventus`la ilk maçına çıktı | Juventus 2-1 Verona Juventus, 1-0 geriye düştüğü maçta evinde Hellas Verona´yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada milli oyuncu Merih Demiral da 90 dakika forma giyerek, ligde ilk maçına çıktı. İlgili Haberi Oku