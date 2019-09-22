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Garry Rodrigues: Her şeyimle çabalayacağım
Fenerbahçe

Garry Rodrigues: Her şeyimle çabalayacağım

Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues, yaşadığı sakatlık sonrası en kısa zamanda dönmek için her şeyiyle çabalayacağını söyledi.

22 Eylül 2019 17:20

Fenerbahçe’nin MKE Ankaragücü’nü 2-1 mağlup ettiği müsabakanın 41. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası yerini Emre Belözoğlu'na bırakan Garry Rodrigues, sosyal medya hesabından sakatlığı ile ilgili açıklama yaptı. Dün yaşadığı talihsiz sakatlığın kendisini bir süre sahalardan uzak tutacağını belirten 28 yaşındaki futbolcu, “Bu süreçte iyi giden bir takımdan ayrı kalmak her futbolcu için zordur. Gerçekten çok talihsiz ve çok üzücü. Destek mesajlarınız ve geçmiş olsun dilekleri için herkese teşekkür ederim. En kısa zamanda dönmek için her şeyimle çabalayacağım” ifadelerine yer verdi.

22 Eylül 2019 Son dakika! Garry Rodrigues`in ayak bileğinde zorlama tespit edildi Süper Lig`in 5.haftasında oynanan Ankaragücü maçında sakatlanan Garry Rodrigues`in son durumu belli oldu. Yıldız futbolcunun ayak bileğinde 2. derece zorlanma ve ayak bileği bağlarında kısmi dejenerasyon tespit edildi. Yıldız futbolcu Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:20 | 22 Eylül 2019
Fenerbahçe Garry Rodrigues süper lig
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