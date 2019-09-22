Fener’in çilingiri Muriqi

HEM Fenerbahçe hem de Ankaragücü'nü dünkü karşılaşmanın ikinci yarısı için tebrik etmek lazım. İlk yarıda goller dışında neredeyse önemli pozisyon izleyemedik; adeta uyuduk. Ancak ikinci yarıdaki nefis futbol ile adeta gözlerimizin pasını sildiler. Nihayetinde futbol bir sonuç oyunudur. Maç bittiğinde 3 puanı kazanan puan cetvelinde üst sıralara çıkar. Dünkü galibiyetin mimarları ise Ozan, Kruse, Gustavo ve Muriqi kısacası sahada savaşan isimlerdi.

KARŞILAŞMANIN ilk yarısındaki karşılıklı atılan gollerde kaleci ve defans hataları vardı. Fenerbahçe oyunu rakip sahaya yıksa da Ankaragücü karşısında beklenen futbolu ortaya koyamamıştı. Konuk ekip, oyunu kendi yarı sahasında kabul ederek maç boyunca ani ataklarla Fenerbahçe'yi zorlamayı denedi. Zaten Anadolu ekiplerinin büyük takımlar karşısında öyle uygulayabileceği çok da taktik gözükmüyor. Hele bir de hızlı oyuncuların varsa bir önceki hafta defansif hatalar nedeniyle mağlup olan Fenerbahçe'nin açıklarını arayarak gol atabilirdi.

İKİNCİ yarıdaki Fenerbahçe buna geçit vermedi. Tolga, Deniz, Vedat, Ozan ve Kruse goller kaçırsa da Fenerbahçe vazgeçmedi. Beklenen gol Muriqi'ten gelince derbi öncesi büyük moral buldular.

HAKEM Abdulkadir Bitigen maçta kritik hatalara imza attı. Kendisine fırça atan Metin Diyadin'e sarı göstermedi. Bitigen, Muriqi'e penaltıyı da es geçti.

GALİBİYETTE en önemli ikinci etken ise şüphesiz takıma karşılıksız gönül veren taraftardı. Fenerbahçe'nin itici gücü olan ‘tribünlerdeki' ‘12 NUMARA'dan bahsediyorum; klavye başındakilerin bir numarası yok zira… Fenerbahçe'nin gerçek 12 NUMARASI; gerçek gücü onlar.

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