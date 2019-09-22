Eskişehirspor’un 3 maç sonra yüzü güldü!

TFF 1. Lig’de 5. hafta karşılaşmasında Eskişehirspor, Menemen Belediye’yi konuk etti.

Yeni Eskişehir Stadyumu’nda oynanan karşılaşma, Eskişehirspor’un 3-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Eskişehirspor’a galibiyeti getiren golleri, 59. dakikada Emre Güral, 77. dakikada Marko Milinkovic ve 81. dakikada Jesse Sekidika kaydetti.

Ulusal Lisans kriterlerini tamamlayamayan ve 3 puan silme cezası alan Eskişehirspor, bu skorla puanını -2’ye yükseltti. Menemen Belediye ise 4 puanda kaldı.

Eskişehirspor, gelecek hafta Hatayspor deplasmanına gidecek. Menemen Belediye ise Osmanlıspor’u ağırlayacak.