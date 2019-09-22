Falcao yok! CANLI MAÇ İZLE: Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı canlı izle

Yeni Malatyaspor Galatasaray maçının ilk 11’leri belli oldu. Fatih Terim Falcao’ya kadroda yer vermedi. Peki Yeni malatyaspor Galatasaray maçı hangi kanaldan canlı izlenebilecek? beIN Sports 1’den canlı yayınlanacak maçın canlı izleme linki haberimizde.

YENİ MALATYASPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

İLK 11’LER

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Robin, Mustafa, Sakıb, Acquah, Chaleli, Donald, Buğra, Guilherme, Jahovic

GALATASARAY: Muslera, Şener, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Seri, Nzonzi, Ömer, Adem, Andone, Babel

3 OYUNCUNUN CEZASI BİTTİ

Sarı-kırmızılı ekipte cezalarını tamamlayan Jean Michael Seri, Florin Andone ile Emre Mor, yarınki karşılaşmada görev verilmesi halinde oynayabilecek.

Ligin 2. haftasındaki Konyaspor karşılaşmasında doğrudan kırmızı kart gören Seri, İstikbal Mobilya Kayserispor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında forma giyememişti.

Emre Mor ise İstikbal Mobilya Kayserispor mücadelesinde çift sarı karttan gördüğü kırmızı kartla Kasımpaşa karşısında cezalı duruma düşmüştü.

Galatasaray’ın yeni transferlerinden Florin Andone de İngiltere’de forma giydiği Brighton’un Southampton ile oynadığı mücadelede gördüğü kırmızı kart sonrası 3 maç men cezası almıştı. 3 maçlık cezasının 2’sini Galatasaray’a transfer olmadan çeken Andone, bu nedenle Kasımpaşa maçlarında oynayamamıştı. Andone, teknik direktör Fatih Terim’in görev vermesi halinde sarı-kırmızılı formayı ilk kez giyecek.