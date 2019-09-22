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Borussia Dortmund, Frankfurt deplasmanından 1 puanla döndü!
Almanya Bundesliga

Borussia Dortmund, Frankfurt deplasmanından 1 puanla döndü!

Bundesliga'nın 5. haftasında Borussia Dortmund, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile 2-2 berabere kaldı. Dortmund puanını 10'a çıkardı. Ev sahibi ekip ise 7 puana yükseldi.

22 Eylül 2019 22:43

Almanya Bundesliga’da Borussia Dortmund, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile 2-2 berabere kaldı. Borussia Dortmund, Bundesliga’nın 5. haftasında Commerzbank Arena’da Eintracht Frankfurt takımına konuk oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 11. dakikada Axel Witsel ve 43. dakikada Andre Silva’nın karşılıklı attığı gollerle 1-1 tamamlandı. Borussia Dortmund, maçın 66. dakikasında Jadon Sancho’nun golüyle bir kez daha öne geçti: 1-2.

Ev sahibi ekip, Thomas Delaney’in 88. dakikada topu kendi kalesine göndermesiyle 2-2’lik eşitliği sağladı. Karşılaşmada kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç 2-2 sona erdi. Bu sonuçla Borussia Dortmund puanını 10’a, Eintracht Frankfurt ise 7’ye çıkardı. 22 Eylül 2019 Hollanda`da dev maçta kazanan çıkmadı! PSV Ajax maçında kazanan olmadı. Hollanda liginde PSV Eindhoven ile Ajax arasında oynanan maç 1-1 sonuçlandı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:43 | 22 Eylül 2019
Almanya Bundesliga Borussia Dortmund eintracht frankfurt
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