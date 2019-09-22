Abdurrahim Albayrak: ‘Kadro ile alakalı kararları Fatih Terim verir’

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Yeni Malatyaspor karşılaşmasından sonra değerlendirmelerde bulundu.

Teknik direktör Fatih Terim’in kadro tercihi hakkında konuşan Albayrak, “Önümüzdeki hafta cumartesi günü Fenerbahçe maçı, salı günü Paris Saint-Germain maçı var. Hocamız bunları düşünerek mutlaka tedbir almıştır” dedi.

İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak şu ifadeleri kullandı:

“Deplasmanda bir puan aldık. Önümüze bakacağız. Gönül isterdi ki Malatya'da galip gelelim. Maçı kazanabileceğimiz pozisyonlar da yakaladık ama 5-6 tane pozisyondan yararlanamazsanız geriye yapacak bir şey kalmıyor. Çok güzel bir gol attık, maalesef son dakikada yediğimiz gol iki puanımıza mal oldu. Üzgünüz ama bunların telafisi var. Henüz ligin başı.”

“HOCAMIZ NASIL İSTERSE ÖYLE BİR KADRO ÇIKARTIR”

“Kadro ile alakalı kararları Hocamız verir. Hocamız nasıl isterse öyle bir kadro çıkartır. Çünkü tasarruf yapmak durumunda olabilir. Önümüzdeki hafta cumartesi günü Fenerbahçe maçı, salı günü Paris Saint-Germain maçı var. Hocamız bunları düşünerek mutlaka tedbir almıştır. Doğrusunu da yaptı Hocamız, saygı duymak lazım.”

“DOSTÇA BİR DERBİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

“Hiçbir maç oynanmadan bir şey söyleyemezsiniz. 90 dakika oynayacaksınız, ondan sonra konuşacaksınız. Önümüzde zor bir derbi var. Ben taraftarlarımıza güveniyorum. 55 bin taraftarımız olacak. Güzel, dostça bir maç olacağını düşünüyorum. İki tarafa da başarılar diliyorum.”