Voleyboldan ders alın

ÜLKEMİZİN en başarılı spor branşının başkanlığına tesadüfen gelinmiyor.

OYNUYOR, ardından antrenörlük yapıyor, yöneticilik deneyimini yaşayıp nihayetinde başkan oluyor.

“KOLTUĞU kaptım, konjonktüre uygun hareket ederim” demiyor.

BAŞKAN olmadan önce dersine iyi çalıştığı için başarılar ardı ardına geliyor.

TÜRKİYE'NİN en başarılı federasyonunun başkanı Mehmet Akif Üstündağ.…

NASIL MI?

Kimse bulamazken o sponsor bolluğu yaşıyor.

Adaletli yaklaşım ile hiçbir kuralı esnetmiyor, kayırmıyor.

İstikrarı tercih edip geleceğe yatırım yapıyor.

Yabancı kuralını kulüplerle anlaşarak 3 artı 1 olarak belirliyor ve tartışmalara izin vermiyor.

Yerli oyuncu yetişmesi için çift lisans uygulaması başlatıyor. 18-21 yaş arası yerli oyuncular kulüplerinde bulamadığı şansı bir alt ligde oynayarak buluyor. Üstelik ihtiyaç olması halinde her iki takımda da oynayabiliyor.

Sadece İstanbul'da okul takımları hariç, 900'ün üzerinde amatör takım kurduruyor. TÜRK Telekom basketbol ve Petrol Ofisi futbol takımlarında menajerlik yaptı. Mehmet Ali Aydınlar döneminde TFF yönetiminde yer alırken alt liglerden sorumlu yöneticiydi.

KASIM 2016'dan sonra hem milli takım düzeyinde hem de kulüpler bazında voleybolda başarıdan başarıya koşuyoruz.

BU sürede kulüp takımlarımız Avrupa'da 4 kupa kazandı: VakıfBank 2, Eczacıbaşı 1, Bursa BBSK 1; Vakıf ayrıca 2 dünya şampiyonluğu yaşadı.

KADIN Voleybol Milli Takımımız 2017'de Avrupa üçüncüsü, 2019'da Avrupa ikincisi oldu. Uluslar Ligi'nde 2018'de ikinci, 2019'da üçüncü sırayı aldı. Erkekler Altın Lig'i kazandı.

BUNLARI neden mi anlattım?

SİSTEM sıkıntısı yaşayan futbolun, üstteki yöneticisinden en alttaki çalışanına kadar yeniden yapılanması gerekirken…

KAVGANIN, tehditlerin, racon kesmelerin ardı arkası kesilmezken… Avrupa'daki başarısız sonuçlar, yabancı sayısı, ekonomik kriz varken…

MEHMET Akif Üstündağ gibi başında bulunduğu spor branşını başarıdan başarıya koşturacak deneyimli yöneticilere ihtiyaç var.

İŞ insanlarına değil…

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