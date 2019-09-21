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Quaresma şoku! Henüz 6. dakikada…
Kasımpaşa

Quaresma şoku! Henüz 6. dakikada…

Kasımpaşa'nın transfer döneminde Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Ricardo Qauresma, Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıktı.

21 Eylül 2019 17:18

Süper Lig’in 5’inci haftasında Kasımpaşa sahasında Antalyaspor’u konuk etti. Kasımpaşa’nın Portekizli yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, oyuna devam edemedi. Mücadelenin 6’ncı dakikasında Aatif Chahechouhe’nun müdahalesiyle yerde kalan Quaresma, kenara gelerek tedavi oldu.

Daha sonra oyuna tekrardan dahil olarak kendini bir süre deneyen Portekizli yıldız, karşılaşmaya devam edemedi ve 16’ncı dakikada yerini David Pavelka’ya bıraktı.

Quaresma’nın sakatlığının darbeye bağlı meydana geldiği ve kesin durumunun çekilecek MR’dan sonra belli olacağı bildirildi.

Son güncelleme 17:18 | 21 Eylül 2019
Kasımpaşa Quaresma
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