Ozan Tufan: ‘Kaptan olduğumda uyuyamadım…’

Fenerbahçe’nin konuğu MKE Ankaragücü’nü 2-1’lik skorla mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ozan Tufan, Galatasaray derbisi öncesi alınan üç puanın öneminden bahsetti. Ozan Tufan, “Bugün keyifli bir futbol yoktu belki ama derbi öncesi önemli olan kazanmaktı. Yediğimiz bir basit gol var ama önemli olan Fenerbahçe’nin kazanması” dedi.

Sergilediği performansla dikkat çeken ve iki haftadır kaptan olarak sahaya çıkan Ozan Tufan bu konuyla ilgili olarak ise “Kendim için de gururluyum. Beklenti yüksek ve bu beklentiyi karşılamak istiyorum. Fenerbahçe’de 5. yılım… Kaptanlık duygusu tarif edilemez. Ayrı bir mutluluk. Alanya’daki maçta ilk kaptan olduğumda uyumadım” ifadelerini kullandı. MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 2-1 MKE Ankaragücü Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçı ile Süper Lig`de 5. hafta heyecanı devam etti. Fenerbahçe, 14`te 1-0 geri düştüğü maçta konuğu MKE Ankaragücü`nü 2-1 mağlup etti ve gelecek hafta deplasmanda Galatasaray`la oynayacağı derbi öncesi moral depoladı. İlgili Haberi Oku