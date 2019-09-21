Merih Demiral, Juventus’la ilk maçına çıktı | Juventus 2-1 Verona

İtalya Serie A’nın 4. haftasında Juventus, evinde Hellas Verona’yı ağırladı. Karşılaşmanın 20. dakikasında konuk ekip, Merih Demiral’ın müdahalesiyle penaltı kazandı ancak penaltıdan Veloso ile yararlanamadı.

Penaltı sonrası direkten dönen top sonrası konuk ekip sağ kanattan tekrar atak yaptı. Sağ kanattan yapılan ortada defanstan seken top tekrar Veloso’nun önünde kaldı. İlginç pozisyon sonrası Verona kaptanı, meşin yuvarlağa gelişine vurarak müthiş bir gole imza attı ve takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

31. dakikada Ronaldo’nun asistiyle golü bulan Ramsey, karşılaşmaya beraberliği getiren golü attı. İlk yarısı 1-1 eşitlikle sona eren karşılaşmada Cristiano Ronaldo, bu kez de penaltı atışıyla takımına katkı sağladı ve durumu 2-1’e getiren golü kaydetti.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında skor değişmezken ve ev sahibi Juventus mücadeleyi 2-1 kazanarak puanını 10’a yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe oturdu.

MERİH 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Juventus’un milli yıldızı Merih Demiral, yeni takımının formasıyla ilk resmi maçına çıktı. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan milli oyuncu, maçın 20. dakikasında ceza sahası içinde Di Carmine’ye arkadan yaptığı müdahale sonrası penaltıya neden oldu. Yaptırdığı penaltı sonrası iyi bir oyun ortaya koyan Demiral, İtalya kariyerindeki ilk maçında 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başardı.