MAÇ SONUCU | Ümraniyespor Boluspor 1-1 | Bir puan son dakikada geldi

TFF 1. Lig’in 5. haftasında Cesar Grup Ümraniyespor ile Boluspor arasında oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi.
İlk yarıyı Poepon’un golüyle önde tamamlayan Cesar Grup Ümraniyespor, uzatmada Fernandes’in golüne engel olamayınca bir puana razı oldu.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Caner Ak, Mehmet Ali Akkor, Burak Cansız
Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Fernandes, Gökhan Süzen, Timur Temeltaş, Akabueze, Nouri (Dk. 68 Lazar), Bahadır Taşdelen (Dk. 63 Emircan Altıntaş), Gomis, Gimbert (Dk. 7 Muhammed Gönülaçar)
Boluspor: Hakan Canbazoğlu, Hayrullah Bilazer, İsmail Konuk, Ümit Kurt, Hakan Arslan, Dodo, Umut Gündoğan (Dk. 59 Mustafa Sami Can Keskin), Mustafa Eskihellaç (Dk. 90+3 Yusuf Mert Tunç), Bilal Kısa, Mustafa Durak (Dk. 46 Melih Okutan), Poepon
Goller: Dk. 35 Poepon (Penaltıdan) (Boluspor), Dk. 90+5 Fernandes (Cesar Grup Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 33 Burak Öğür, Dk. 58 Fernandes, Dk. 34 Ahmet Taşyürek (Teknik direktör) (Cesar Grup Ümraniyespor), Dk. 46 Dodo, Dk. 51 Bilal Kısa, Dk. 73 Mustafa Sami Can Keskin, Dk. 90+6 Ümit Kurt (Boluspor)
MAÇ SONUCU
8′ Boluspor gole yaklaştı. Mustafa Eskihellaç, ceza sahası dışında rakibinden kaptığı topu bekletmeden sert bir şutla kaleye gönderdi. Kaleci Burak Öğür, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
32′ Savunmadan seken top Bilal Kısa’nın önünde kaldı. Bilal’in plase vuruşu altıpas üzerinde savunmadan geri döndü.
33′ Sol kanattan gelişen Boluspor atağında Fernandes'in müdahalesiyle Poepon yerde kaldı. Maçın hakemi Caner Ak penaltı noktasını gösterdi.
GOL! 35′ Beyaz noktanın başına gelen Poepon takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1
52′ Gelişen Ümraniye atağında Timur'un şutunda Bahadır kafayla tamamlamak istedi ancak top yandan auta çıktı.
72′ Ümranyespor'da Alaaddin'in ortasında Emircan'ın indiği topa Lazar gelişne vurdu ama savunmada Ümit kafayla gole izin vermedi.
GOL! 90+5′ Ümraniyespor'un kazandığı serbest vuruşta Akabueze'in ortasında Fernandes arka direkte topu filelerle buluşturdu. 1-1