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MAÇ SONUCU | Osmanlıspor Altınordu: 2-1
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | Osmanlıspor Altınordu: 2-1

TFF 1. Lig'de Osmanlıspor, sahasında Altınordu'yu 2-1 mağlup etti.

21 Eylül 2019 18:43

Stat: Osmanlı

Hakemler: Yasin Kol, Cemal Alpay, Cemil Tunç Osmanlıspor: Mele, Ali Eren İyican (Dk. 80 Tamer Aşık), Ayuk, Beykan Şimşek, Okan Deniz (Dk. 64 Mertan Caner Öztürk), Mehmet Yiğit, Hasan Kılıç, Atakan Rıdvan Çankaya, Erdem Çetinkaya, Barış Zeren (Dk. 68 Blagojevic), Oğuz Yıldırım

Altınordu: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Ravil Tagir, Berkay Samancı (Dk. 76 Burak İnce), Anıl Koç, Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert, Hüseyin Atakan Üner (Dk. 46 Ersel Aslıyüksek), Kerim Alıcı, Yasin Ozan (Dk. 46 Fatih Aktay), Sinan Osmanoğlu

Goller: Dk. 27 Ayuk, Dk. 64 Beykan Şimşek (Osmanlıspor), Dk. 47 Muhammed Mert (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 32 Barış Zeren, Dk. 63 Oğuz Yıldırım, Dk. 67 Ali Eren İyican, Dk. 76 Mehmet Yiğit, Dk. 89 Mele, Dk. 90 5 Beykan Şimşek, Dk. 90 6 Hasan Kılıç (Osmanlıspor)

Son güncelleme 18:43 | 21 Eylül 2019
altınordu Osmanlıspor tff 1.lig
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