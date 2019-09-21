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MAÇ SONUCU | Bayern Münih 4-0 Köln
Almanya Bundesliga

MAÇ SONUCU | Bayern Münih 4-0 Köln

Bayern Münih, yeni transferi Philippe Coutinho'nun ilk golünü attığı maçta Köln'ü 4-0 mağlup etti.

21 Eylül 2019 18:50

Bundesliga’nın 5. haftasında Bayern Münih ile Köln, Allianz Arena’da karşı karşıya geldi. Bayern Münih, rakibini 4-0 mağlup ederek rahat bit galibiyet aldı. Bayern Münih’e galibiyeti getiren golleri 3 ve 48. dakikalarda Robert Lewandowski, 62’de Philippe Coutinho ve 73. dakikada Ivan Perisic kaydetti.

COUTINHO SİFTAH YAPTI

Alman ekibinin Barcelona’dan kadrosuna kattığı Philippe Coutinho, Bayern’deki ilk golünü kaydetmiş oldu. Köln’de Ehizibue, 59. dakikada kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla Bayern Münih, 5. maçında 3. galibiyetini aldı ve puanını 11’e yükseltti. Köln ise 4. yenilgisini aldı ve 3 puanda kaldı.

Son güncelleme 18:50 | 21 Eylül 2019
bayern münih Bundesliga Köln
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