‘Maalesef’li yıllara dönüş

1983 yılında mesleğe başladığımda gerek milli takım gerekse Avrupa kupalarındaki rakiplerimizle oynarken top ağlarımıza haddinden fazla gidiyordu. O zaman mesleği yapan ağabeylerim ve bendeniz hep aynı klasik cümleyi kuruyorduk: Maalesef top ağlarımızda. 4-0 yenik durumdayız. Perşembe akşamı Türk futbolu 80 ve 90'lardaki kara gecelerinden birini yaşadı. Aldığımız yenilgiler karşısındaki üzüntüm satırlarla bile tarif edilemez. Tam anlamıyla yıkıldım. Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan, Getafe karşısında harikalar yaratmasa ortaya büyük bir fark çıkacaktı. Trabzon'u tanıyamadım. Roma, Başakşehir karşısında sanki antrenman maçı yaptı. Hele Beşiktaş'ın 2 dakikada 2 gol yiyip önde olduğu maçı kaybetmesi İngilizce'de diplomasi dilinde kullanılan kelimeyi bana hatırlattı: Unacceptable (Kabul edilemez).

Geçtiğimiz yıllarda bize çıkan takımlara “Bunlar da kim? Köy takımı. Lokum gibi kura” yazılarıyla küçümser gözlerle bakıyordu çoğu kimse. Halbuki çanlar iki yıl öncesinden takımlarımız için çoktan çalmaya başlamıştı. Hesapsız transferler, kulüpler olarak oyun anlamında kendimizi yenileyemememiz bu seneki kara tünelin içine soktu. Tünelin ucundan gelen ışık trenmiş. Böyle gidersek altyapıya önem vermezsek, başarısız yabancılarla kadrolarımızı doldurursak Şampiyonlar Ligi'ne bile artık ön elemeden başlayacağız. Ben tehlikenin farkındayım. Ama teknik direktörlerle başkanlar ne düşünüyor acaba?

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