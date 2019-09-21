MAÇ SONUCU | İM Kayserispor 1-1 Yukatel Denizlispor

Süper Lig’in 5. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Yukatel Denizlispor, Kayseri’de bir araya geldi. Özellikle son bölümü büyük bir heyecana sahne olan maçta taraflar sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Ev sahibi 3 puana yükseldi. Hikmet Karaman’ın öğrencilerinin galibiyet hasreti sürüyor.

Denizlispor ise 8 puana yükseldi ve iyi gidişini sürdürdü. Horozlar maç fazlasıyla ikinci sırada yer alıyor.

Ev sahibi 13’te Pedro Henrique ile öne geçerken 74’te Radoslaw Murawski eşitliği sağladı. 1-0’dan sonra Kayseri fırsatlardan yararlanamazken 1-1’den sonra da karşılıklı pozisyonlar yaşandı. İki taraf da tabelayı değiştiremedi ve puanlar paylaşıldı.

Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçı canlı yayın Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçı ile Süper Lig`de 5. hafta heyecanı devam ediyor. Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR`da. Haberde Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçı canlı izle bağlantısı da yer alıyor. Kanarya, deplasmanda oynayacağı Galatasaray derbisi öncesi üç puan elde etmek istiyor. İlgili Haberi Oku