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MAÇ SONUCU | İM Kayserispor 1-1 Yukatel Denizlispor
Kayserispor

MAÇ SONUCU | İM Kayserispor 1-1 Yukatel Denizlispor

Kayserispor Denizlispor maçı ile Süper Lig'de 5. hafta heyecanı devam etti. Son bölümü nefes kesen maç 1-1 sona ererken ev sahibi Kayserispor'un ligde galibiyet hasreti sürdü. Denizlispor ise deplasmandan kritik bir puanla döndü.

21 Eylül 2019 17:30

Süper Lig’in 5. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Yukatel Denizlispor, Kayseri’de bir araya geldi. Özellikle son bölümü büyük bir heyecana sahne olan maçta taraflar sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Ev sahibi 3 puana yükseldi. Hikmet Karaman’ın öğrencilerinin galibiyet hasreti sürüyor.

Denizlispor ise 8 puana yükseldi ve iyi gidişini sürdürdü. Horozlar maç fazlasıyla ikinci sırada yer alıyor.

Ev sahibi 13’te Pedro Henrique ile öne geçerken 74’te Radoslaw Murawski eşitliği sağladı. 1-0’dan sonra Kayseri fırsatlardan yararlanamazken 1-1’den sonra da karşılıklı pozisyonlar yaşandı. İki taraf da tabelayı değiştiremedi ve puanlar paylaşıldı.

21 Eylül 2019 Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçı canlı yayın Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçı ile Süper Lig`de 5. hafta heyecanı devam ediyor. Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR`da. Haberde Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçı canlı izle bağlantısı da yer alıyor. Kanarya, deplasmanda oynayacağı Galatasaray derbisi öncesi üç puan elde etmek istiyor. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:35 | 21 Eylül 2019
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