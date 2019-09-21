Yurt içinde kavga, yurt dışında hüsran!

Türk futbolu, tartışma ve kavgalarla kaostan kurtulamazken saha sonuçları, Avrupa kupalarında büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalmamıza neden oldu. Bu hafta dört temsilcimizin üç yenilgi ve bir beraberlikle sahadan ayrılması, UEFA ülke puanı klasmanında 11. sıraya gerilememize yol açtı. İlk 10 için ayrıca Ukrayna ve Avusturya da yarışta iddialı duruma gelince şampiyonumuzun Devler Ligi'nde ön eleme oynama tehlikesi belirdi.

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Ülkemiz, Avrupa puanı klasmanında 11. sırada kalırsa 2021-22 sezonunda şampiyonumuzun, gruplara direkt katılması oldukça zorlaşacak. Şampiyonumuz, ancak Şampiyonlar Ligi şampiyonunun kendi liginde de ‘Devler Ligi' vizesi almasını bekleyecek aksi takdirde eleme oynayacak. İlk 11 sıranın altına düşülmesi halinde ise Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne kesin olarak ön elemeden başlayacak.

Ülke puanı, o ülkenin Avrupa kupalarına katılan takım sayısının toplanan puana bölünmesiyle hesaplanıyor. Türkiye, bu sezon Galatasaray ile 5 (4'ü bonus), Y.Malatya ve Trabzon ile de 2.5'er puan topladı. Bu 5'e bölününce 2 ortalamasına ulaşıldı. Türkiye, sezonluk sıralamada 36'ncılıkta kaldı. Rakiplerimizden Hollanda 2'nci, Ukrayna 33'üncü, Avusturya 23'üncü, Çekya 30'uncu durumda…