Göztepe 442 dakika sonra gelen golü Cem Yılmaz göndermesiye kutladı

Göztepe Süper Lig’in 5. haftasında İttifak Holding Konyaspor’u 1-0 mağlup etti. Sarı kırmızılı ekip hem ilk golüyle hem de ilk galibiyetiyle tanıştı.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarının başında Poko’nun atılmasıyla 10 kişi kalan Göztepe, 76. dakikada Alpaslan Öztürk’ün penaltı vuruşundan bulduğu golle 1-0 öne geçti. Karşılaşma da bu sonuçla bitti.

Ligde 5 puana ulaşan sarı-kırmızılı ekibin gol atmasıyla Süper Lig’de gol sevinci yaşamayan ekip kalmadı.

Göztepe maç sonu sosyal medya hesabından esprili bir paylaşımda bulundu. Ligde 442 dakika sonra gol sevinci yaşayan ve 3 puan alan Göztepe Cem Yılmaz’ın Arog filminden bir sahneyi paylaştı. AROG sahnesinde gol atıldıktan sonra Cem Yılmaz’ın oynadığı Arif karakteri “Büyü bozuldu” diye seviniyordu.