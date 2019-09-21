Gareth Bale, Real Madrid flamasını tutmadı… Sosyal medya yıkıldı

Real Madrid’in yıldız futbolcusu Gareth Bale’in yaptığı bir hareket futbol dünyasına damga vurdu. Şampiyonlar Ligi’nde Paris Saint-Germain’in konuğu olan Real Madrid’de maç öncesi takım fotoğrafı çekilirken Fransız oyuncu Raphael Varane takım flamasını Bale’e uzattı. Varane’a uzun uzun ve imalı bir bakış atan Galli oyuncu sonunda flamayı istemsizce aldı ama birkaç saniye sonra yanındaki Dani Carvajal’a uzattı.

Gareth Bale wanted nothing to do with that pic.twitter.com/PqsJ4YeEpr — Football on BT Sport (@btsportfootball) September 20, 2019

Alt sıranın tam ortasında olduğu için flamayı tutmak için en ideal pozisyonda olan Bale’in bunu reddetmesi sosyal medyada en çok paylaşılan görüntüler arasına girdi. Bale, Real Madrid’in hocası Zinedine Zidane’ın yaz boyu kendisini satmaya çalışması nedeniyle Madrid’de oynamaktan mutlu olmadığını geçtiğimiz günlerde itiraf etmişti.

Geçtiğimiz sezon takımın kötü gidişinin sorumlusu ilan edildiği için isyan eden yıldız oyuncu, “Mutlu oynadığımı söyleyemem ama şu an oynuyorum. Eminim yeni birçok gelişme olacaktır. Bunları içerde konuştuk. Ben profesyonelim, çalışmaya devam edeceğim. Yaşananlar kulüp içinde kalacak. Eğer yanıt arıyorsanız bunu Real Madrid’e sormalısınız. Bu onlarla benim aramda ve bir çeşit sonuca varmak zorundayız” diye konuşmuştu.

Daha önce Bale hakkında sert beyanlarda bulunan Zidane ise son günlerde oyuncuyu kazanma yönünde açıklamalar yapıyordu:

“Her zaman söyledim, Gareth Bale inanılmaz kaliteli bir oyuncu. Yazın ne olduğunu herkes biliyor. Şimdi burada, ben mutluyum, o mutlu, herkes mutlu, taraftarlar da. Artık önümüze bakmalıyız.”

Ancak Bale’in verdiği son görüntü Zidane’nın herkesin mutlu olduğu savını pek desteklemiyor. Real Madrid önüne bakıyor ama ilerisini pek göremiyor.