Gareth Bale, Real Madrid flamasını tutmadı… Sosyal medya yıkıldı

Real Madrid’in yıldız futbolcusu Gareth Bale’in yaptığı bir hareket futbol dünyasına damga vurdu. Şampiyonlar Ligi’nde Paris Saint-Germain’in konuğu olan Real Madrid’de maç öncesi takım fotoğrafı çekilirken Fransız oyuncu Raphael Varane takım flamasını Bale’e uzattı. Varane’a uzun uzun ve imalı bir bakış atan Galli oyuncu sonunda flamayı istemsizce aldı ama birkaç saniye sonra yanındaki Dani Carvajal’a uzattı.

Gareth Bale wanted nothing to do with that pic.twitter.com/PqsJ4YeEpr

— Football on BT Sport (@btsportfootball) September 20, 2019